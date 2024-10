Hét perc és ötvenkilenc másodperc. Eddig hagyta játszani csapatát Michael Apelgren, 1–4-nél viszont rögtön időt kért. Teljes joggal tette ezt, hiszen hiába tért vissza az irányító Lazar Kukics a kezdőcsapatba, rendkívül pontatlan támadásokkal kezdett az OTP Bank-Pick Szeged. Milosz Walach három könnyebb lövést is kapott a kapujára, miközben két eladott labda is belefért ebbe a rövid időszakba. Mackovsek és Kukics le, Smárason és Bodó be, az időkérés után pedig alig egy perccel már 4–4 állt az eredményjelzőn. Mikler Roland szintén bemutatta első védését, talpra is ugrott a több, mint hatezer-kétszáz szurkoló, köztük nagyjából nyolcvan kielcei biztatta övéit.

Sokat köszönhet neki a csapat. Mikler Roland parádés védéseinek is köszönhetően győzte le egy góllal az OTP Bank-Pick Szeged a Kielce együttesét.

Fotó: Karnok Csaba

Az izlandi irányítóval jobban néztek ki a szegedi támadások, de Garciandia és Bodó sem találta azt a lövőformáját, amely az elmúlt időszakban jellemezte. A spanyol jobbátlövő viszont próbálkozott becsülettel a sérülés miatt hiányzó Magnus Abelvik Röd távollétében. A Kalaras, Toto kettős védekezésben rengeteget segített a jól védő Miklernek (hét védésig jutott a szünetig).

A 22. percben üres kapura támadt a Szeged, de jól rendeződött vissza a Kielce. Bodó a védők közül a kapufát találta el, a kipattanót viszont Kalaras bevágta. 13–11, először vezettek kettővel a hazaiak. Ennyi volt a különbség harminc perc játék után is (15–13), a háromért leadott lövés kimaradt a végén.

Az elsőhöz hasonlóan, pocsékul kezdte a második félidőt a Szeged. Hazai szempontból szerencsére kérészéletűnek bizonyult a kielcei fordítás, de Nahival nem bírtak a hazai védők és a remekül védő Miklernek sem volt ellenszere a világklasszis francia balszélsővel szemben.

Mikler Roland megvédte a két pontot

Háromesélyes körülmények között, egygólos szegedi előnnyel kezdődött az utolsó öt perc. Kettővel a vége előtt döntetlennél Mikler két bravúrt is bemutatott, miközben Toto ugrasztotta talpra a közönséget. Az utolsó pillanatokban Smárason buta hibája – lépés miatt elvették tőle a játékvezetők a labdát – után még támadhatott a Kielce az egy pontért, de Mikler Roland tizenhatodik védésével maradt 28–27.