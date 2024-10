William Bogojevic találatával indult a mérkőzés, amelynek hetedik percében 5–3-ra vezetett a Pick Szeged Csurgón. Imanol Garciandía első gólját követően a tizenkettedik minutumban már 7–4-es előnyben kézilabdázhattak a vendégek. Ekkor viszont valami megtört, támadásban egyre többet hibáztak a Tisza-partiak, miközben védekezésben nem sikerült ezt kompenzálni. Nyolc és fél percen át gólképtelen volt a Szeged, miközben a hazaiak egy 7–0-s sorozatot produkáltak. A vendégek gólcsendjét Jérémy Toto törte meg.

A szezon meglepetése eddig. A Pick Szeged kikapott Csurgón.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Az első félidő hajrájában előkerült az OTP Bank-Pick Szeged taktikai repertoárjából a hét a hat elleni támadás is, de ez nem volt működőképes, a Csurgó több gólt is lőtt az üres kapuba. A szünetben 15–12 állt az eredményjelzőn.

Ötórás távolság ide vagy oda, Csurgóra is több szegedi szurkoló elkísérte a csapatot. Ők viszont nem láthattak szép mérkőzést, az egyre inkább eksztázisba kerülő hazai játékosok ugyanis egyre magabiztosabbá váltak. A hazai szurkolók is fantasztikus hangulatot teremtettek, miközben a 37. percben már 21–16-ra vezettek övéik.

Hiányzott Smárason

Csurgón is hiányzott a Szegedből Janus Smárason, aki apai örömök elé néz és felesége bármelyik pillanatban világra hozhatja gyermeküket, így Michael Apelgren vezetőedző engedélyével kihagyta a csurgói és az aalborgi találkozót is. Lazar Kukics viszont ezúttal sem tudta a karmesteri pálcát megragadni. Sokat hibázott a Szeged támadásban, tiszta ziccerek és hétméteresek is kimaradtak.

Fájó vereség

A 44. percben 23–17-nél a hétgólos különbségért támadott a Csurgó, de Mikler Roland kivédte Kiss Bence lövését. 24–21-re felzárkózott a Szeged, pillanatok alatt visszanőtt hatgólosra a különbség, így a hajrában már reális esély nem mutatkozott a szegedi pontszerzésre. Vladan Matics a Tatabánya után a Csurgó vezetőedzőjeként is legyőzte korábbi csapatát.

Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged 32–27 (15–12)

Férfi kézilabda NB I., 6. forduló, Csurgó, Sótonyi László sportcsarnok, 990 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

Csurgó: Holló – Tufegdzic 6/2, Brajovics 3, Vasvári, Szeitl 2, Majstorovic 1, Herceg 2. Csere: Füstös, Széll (kapusok), Zagar 2, Papp T. 4, Kiss B. 3, Gábor M. 4, Mazurek 3, Bazsó 1. Vezetőedző: Vladan Matics.

OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 5/2, Garciandía 2, Kukics 3, Bánhidi 1, Bogojevic 2, Jelinic. Csere: Mikler (kapus), Kalaras, Mackovsek 1, Toto 2, Szilágyi 1, Röd 1, Frimmel 6/1, Bodó 3. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Hétméteres: 3/2, ill. 5/3.

Kiállítás: 8, ill. 10 perc.