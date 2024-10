Keveseknek adatik meg olyan fokú szívélyes fogadtatás vendégjátékosként a Pick Arénában, mint amelyben Dean Bombac és Balogh Zsolt részesült. Előbbi nyolc, utóbbi hét éven át viselte a Pick Szeged mezét a szurkolók kedvenceként.

A Pick Szeged saját nevelésű jobbszélsője, Szilágyi Benjámin két gót lőtt a Győr ellen.

Fotó: Faragó Imre

Sorozatban három vereség terhével a vállukon kezdtek a kékek a győriek ellen. A vendégek három egykori szegedivel a kezdőjükben (Pásztor, Balogh, Bombac) indították útjára a labdát. Balogh Zsolt szerezte a mérkőzés első gólját hétméteresből, majd az egykori tatabányai balátlövő, Milos Bozovic találta meg rendre a réseket a szegedi falon. Be-becsúszott egy-két technikai hiba a hazaiak játékába, így a 12. minutumban 6–7 állt az eredményjelzőn, amikor Michael Apelgren időt kért.

“Roli, Roli!” – kilencszer is skandálhatta Mikler Roland nevét a hazai publikum. A 40 éves kapus remekül védett az első félidő során, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a játékrész derekán 8–8-ról egy 4–0-s sorozattal megszilárdítsa előnyét a Szeged. Bánhidi és Garciandia is fontos találatokat jegyzett, de az igazi gólgyárosnak most is Sostaric bizonyult. A 17. percben 12–8-nál már a vendégek kértek időt. Továbbnövelte előnyét a hazai alakulat, a friss apuka, Janus Smárason két remek góllal duplázott, a szünetben pedig 19–13-ra vezetett a Pick Szeged.

Többet futott a Pick Szeged

Feljebb kapcsoltak tempóban a hazaiak a második félidőben, ami előbb pici hibákban, majd Mackovsek-bombagólokban mutatkozott meg. A 40. percben 27–18-nál ismét magához hívta övéit Kilvinger Bálint. Néhány másodperc múlva Balogh Zsolt lőtt pimasz büntetőt, lövőcsel után emelte át Miklert, akit az utolsó negyedórára Thulin váltott.

Bánhidi Bence csak támadott ma. Három gólt szerzett a Győr ellen.

Fotó: Faragó Imre

Bár Kukics meccskeretben volt, kisebb sérülés miatt nem lépett pályára, míg Röd és Nagy Martin csak a lelátón foglalt helyet. Smárasont a 43. percben az öltözőbe kellett kísérni, miután ártalmatlan szituációban ütközött Bozoviccsal és megsérült, felszakadt a szemöldöke. Innentől Bodó Richárd játszott irányítót. Az utolsó negyedórában mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatalok, a szegedieknél mindkét saját nevelés, Szepesi Zsombor és Szilágyi Benjámin is betalált.