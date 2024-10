Ráijesztett a Pick Aréna közönségére a vendégek norvég válogatott kapusa, Torbjörn Bergerud. Három ziccer védésével kezdett, de szerencsére mindháromszor jól rendeződött vissza védekezésbe a Pick Szeged. Állta a védelem a sarat, majd megjöttek a gólok is, Bánhidi beállóból, Garciandía átlövésből és Frimmel lerohanásból a szélről talált be. Az 5. percben mindezeknek köszönhetően 3–0-nál kértek időt a vendégek, akik két klasszis lövőjüket, Sander Sagosent és Göran Johannessent is nélkülözni kényszerültek sérülés miatt.

A Pick összes büntetőjét gólra váltotta Mario Sostaric. Kilencszer talált be tizenkét lövésből.

Fotó: Karnok Csaba

Használt az időkérés a Kolstadnak, a 8. percben már 3–3 állt az eredményjelzőn. Szükség volt ehhez viszont az elhibázott hazai helyzetekre, de Bergerud is stabilan megmutatta klasszisát. Néhány pillanat alatt viszont többször is jelesre vizsgáztak küzdésből a szegedi védők élükön Frimmellel. Két labdaszerzés után üres kapuba talált be Sostaric, így a 11. minutumra visszaállt a háromgólos különbség (6–3).

A Pick Szeged Thulin védéseivel került előnybe

Jól hangzott az Arénában a “Thulin, Thulin!”. Gyakorolhatta is a B-közép az első játékrész közepén, a svéd kapus ugyanis belejött a védésbe. Akadt olyan része is a meccsnek, amikor ötven százalékosra tornázta fel a védési hatékonyságát a svéd kapus. Támadásban viszont akadtak kisebb-nagyobb hibák, elrontott passzok és lövések, így a 23. percben hiába vezetett 10–7-re a Szeged, a szünetre 12–11-es előnnyel a norvég bajnok mehetett.

Az elmúlt két meccsen Smárason távollétében Kukics játszotta végig Aalborgban és Csurgón irányítóban, most viszont a szerb valószínűleg kisebb sérülés miatt nem állt be, az izlandi "hatvan percezett". Magnus Röd is hiányzott, őt viszont Imanol Garciandia remekül helyettesítette. Jól védekezett, támadásban pedig tizenkét lövésből kilenc gólt szerzett.

Rengeteget hibáztak

Kíméletlenül megbosszulták a norvégok a szegedi hibákat, Frimmel és Jelinic rémálmaiban valószínűleg Bergerud jelenik majd meg, annyit hibáztak a balszélről vele szemben… Hamar kettő-, majd háromgólosra hízott a különbség, a 39. percben hazai időkérés és rossz támadás után pedig már 15–20-at mutatott a tábla. Az utolsó negyedórába lépve pedig 22–17-re vezettek a vendégek.