Ez a szenvedés időszaka, sajnos van ilyen is a sportban – mondta a Kolstad elleni 29–27-es vereséget követően a Pick Szeged spanyol válogatott jobbátlövője, Imanol Garciandia. Ha valakire, rá nem lehetett panasz a mérkőzésen. Magnus Abelvik Röd hiányzása miatt egyedül maradt a posztján, támadásban és védekezésben végig a pályán volt. Kilenc gólja mellett Sostaricnak és Bánhidinek is több gólpasszt kiosztott.

A Pick Szeged balszélsője, Sebastian Frimmel Aalborgban kihagyta a döntetlent érő hetest, majd itthon a Kolstad ellen hat lövéséből csak egyet váltott gólra.

Fotó: Karnok Csaba

Találó a szenvedés időszaka kifejezés. Valami, talán a szegedi szerencse ottmaradt abban az időntúli kihagyott Frimmel-büntetőben Aalborgban. Ha az osztrák szélső akkor azt ott belövi, egy ponttal gazdagabb a Pick, így viszont kikapott. Csurgón a dekoncentrált játék újabb és mindennél meglepőbb vereséget eredményezett. Arra viszont kevesen számítottak, hogy sorozatban a harmadik vereség is jönni fog a Kolstad ellen itthon. A norvég bajnok ugyanis nem örvendett jó formának.

Hektikus a Pick Szeged-szurkolók hangulata

Lakodalom vagy temetés. A Magdeburg és a Nantes legyőzése, valamint a barcelonai feltámadás után "lakodalmi" hangulatban már Kölnt vizionálták a szegedi szurkolók. A Kolstad-meccset követően viszont már "temetésbe" mentek át néhányan. Apelgren amióta szövetségi kapitánynak állt, sorra szenvedi a vereségeket a Pick – mondják néhányan. Nem mintha összefüggés lenne a kettő között, hiszen a Szeged-táblát csak két idegenbeli meccs miatt hagyta el, a válogatottal még egy kerethirdetésen kívül nem foglalkozott, ugyanakkor másodedzőként eddig is voltak vele feladatai.

Ez bizony a szenvedés időszaka. Teljesen természetes, hogy a játékstílus-váltás nem megy zökkenőmentesen. Tizenegy év spanyol stílus után most az a cél, hogy ezt skandináv jegyekkel vegyítsék. Magasságokat és mélységeket is meg kell élni, hogy végül a szezon végén trófeát emelhessen a magasba Bánhidi Bence csapatkapitány. Legyen olyan is.

A Pick Szeged–Kolstad (27–29) összefoglalója: