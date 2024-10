Többen féltették a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát a zágrábi fellépés előtt. Az elmúlt héten nyolc tétmérkőzést követően hétfőtől csütörtökig négy nap pihenőt kaptak a játékosok. Mindössze annyi elvárása volt a szakmai stábnak feléjük, hogy töltsék aktívan ezeket a napokat is, iktassanak be mindennap mozgást a szabadidős programjukba. Szokatlan húzás volt ez szegedi szempontból, hiszen Juan Carlos Pastor itt dolgozott tíz éve alatt a válogatott szünetek után rendre arról panaszkodott, a játékosok kiesnek ilyenkor a rendszeréből. Most ilyenről szó sem volt, sőt, a tíznapos meccsmentes időszak egy jól látható frissességet eredményezett a játékban.

Két gólt lőtt, de rengeteg asszisztot kiosztott és remekül szervezte a Pick Szeged támadásait Janus Smárason.

Fotó: Török János

Mesteri tervnek bizonyult az, amit Michael Apelgren kitalált. Kezdve a megérdemelt pihenővel, amit a zágrábi magabiztos játék és a sima győzelem árazott be pozitívan. Ismét előkerült a vezetőedző farzsebéből a már többször látott notesz. Bodó Richárd az MTI-nek emelte ki, hogy a svéd szakembernek mindenre volt válasza a kispadról, folyamatosan segítette őket bekiabálva, hogy mit és hogyan csináljanak.

Fontos két pontot szerzett a Pick Szeged

– A második félidő elején feljöttek ránk, akkor azt éreztem, hogy jobban kell figyelnünk. Volt több jó és néhány rosszabb periódusunk, de az a lényeg, hogy meg tudtuk nyerni ezt a nagyon nehéz mérkőzést és fontos két pontot szereztünk – összegezte a Zagreb ellen 35–30-ra megnyert találkozót az a Bodó, aki bár csak két gólt lőtt, remek asszisztjainak köszönhetően Smárason, Sostaric, Bánhidi és Kalaras mellett kiemelkedően teljesített.

A naptárban pedig a következő időpont jövő szerda, 18.45, Dánia, Aalborg. Elképesztően nehéz meccs vár majd a Pick Szegedre ott, de négyből három meccs megnyerésével kiváló pozícióból várhatja a folytatást. Az elmúlt három évben Szegeden játszott Miguel Martins újra a kékek ellen léphet pályára, immár a dán bajnok mezében.

A Szeged Bajnokok Ligája-csoportjából a másik három mérkőzést (Barcelona–Aalborg, Magdeburg–Kielce, Nantes–Kolstad) ma este 20.45-től rendezik meg. Az viszont már ezeknek a meccseknek az eredményétől függetlenül biztos, hogy a Pick nem várhatja a második helynél rosszabb pozícióból a folytatást a csoportjában.