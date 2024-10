Végig ott loholt az Aalborg nyakában a Pick Szeged, a pontszerzés viszont drámai körülmények végén végül nem jött össze. Michael Apelgren egy új stílust honosít meg Szegeden. Ezt erősítette meg az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapján Bánhidi Bence csapatkapitány is.

Bánhidi Bence a Pick Szeged új játékstílusát jellemezte.

Fotó: Karnok Csaba

– 29 éves vagyok, de még mindig sokat tanulok. Új edzőnk, Michael Apelgren, és segítője, a szegedi legenda, Jonas Källman a skandináv kézilabda jellegzetességeit ötvözi a spanyol stílussal. Változott a játékfelfogásunk, amiből hosszútávon úgy érzem, valami nagyon jó sülhet ki – magyarázta a magyar válogatott beálló.

Ez a skandináv kézilabda stílus több fronton is markánsan észrevehető az OTP Bank-Pick Szegeden. Apelgren pozitív kisugárzása, a gyors lerohanásokra épülő játék és az örökös küzdeni akarás. Ezek mind jellemzik őket.

Nem volt kiemelkedő teljesítmény

Aalborgban nem a legszebb arcát mutatta a Szeged. Hiányzott az igazán jó teljesítmény a mezőnyjátékosok között. Bodó Richárd a második félidőben tudott olykor vezér lenni, míg Mikler Roland negyedóra után Tobias Thulint váltva 40 százalékos védési hatékonysággal (12 védés 30 lövésből) fejezte be a mérkőzést. Rajtuk kívül viszont csak időszakosan rukkolt elő jó teljesítménnyel Lazar Kukics, Borut Mackovsek vagy éppen Magnus Abelvik Röd, a stabilitás elmaradt. Az apai örömök előtt álló Janus Smárason nagyon hiányzott, Zágrábban is az ő játéka lendítette át egy rossz perióduson a Szegedet.

A legutóbbi Bajnokok Ligája-döntő résztvevőjének otthonában viszont kimagasló teljesítmény nélkül is mindössze egy időntúli hétméteresre volt a Pick Szeged a pontszerzéstől, ami Bánhidi és Sostaric szavait is erősíti, miszerint a Tisza-parti csapat idén akár nagy dolgot is végrehajthat.

Ez már nem az a Pick Szeged

Ez a Pick Szeged már nem az a Pick Szeged, amely egy hullámvölgynek köszönhetően akkora gödörbe kerül, hogy kikap tizenkettő vagy tizenhárom góllal. Bár Barcelonában kilenc-, Aalborgban pedig négygólos hátrányban is játszott, a legutóbbi BL-döntő mindkét résztvevője ellen reális esély mutatkozott a pontszerzésre.