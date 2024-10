Győzelem a szezon egyik, hanem legfontosabb mérkőzésén. Mindezt igen magabiztos játékkal, kétezer néző előtt tette a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Békéscsaba ellen. – Voltak információink, hogy sokan terveznek kijönni a stadionba, az volt a tervünk, hogy olyan produktumot nyújtsunk, amivel magunk mellett is tartjuk a kilátogatókat. Tudtuk, hogy mit jelent a klubnak és a városnak ez a meccs, nem akartunk egy másodpercnyi esélyt sem adni az ellenfelünknek – mondta lapunknak Haris Attila,a Szeged-Csanád GA játékosa.

Az ultrák remek hangulatot varázsoltak, a Szeged-Csanád GA játékosai igyekeztek meghálálni a támogatást.

Fotó: Török János

Szeged-Csanád GA: debütált az új szisztéma

Bár Michael Boris együttesének akadtak fájó pontvesztései, azonban az NB II. tabellája rendkívül szoros, az első és a tizenkettedik helyezettet csupán öt pont választja el egymástól, a szegediektől a jelenlegi éllovas csak három pontra van.

– Sem fölfele, sem lefelé kilógó csapat nincs a mezőnyben, eddig is igaz volt, hogy bárki elverhet bárkit, ezt most a pontszámok is igazolják. Nem játszottunk sohasem döntetlenre, hiszen a feljutás a célunk, ezt pedig csak győzelmekkel érhetjük el. Meg kell tartanunk a Békéscsaba ellen látott morált és attitűdöt, vasárnap bárki lehetett volna az ellenfelünk, ugyanígy mentünk volna ki. A labdabirtokláson ugyan kell még csiszolnunk, de éppen egy rendszerváltásban vagyunk, ez csak az első meccs volt, amit az új szisztémában játszottunk. Ha valami nem működik, akkor az ember először a saját háza táján sepreget, ez ránk is igaz, mert korábban valami hiányzott elölről. Úgy érzem, van bennünk potenciál, fiatalos csapat vagyunk, biztos vagyok benne, hogy megy még jobban is majd a játék – tette hozzá Haris.

A 27 éves középpályás tavaly igazolt Szegedre, így második szezonját tölti a csapatnál.

– Tavaly egy kicsit visszahúzódóbb csapat voltunk, idén viszont az első másodperctől kezdve dominálni szeretnénk. Látva, hogy hogy alakul a bajnokság, azt gondolom, a legvégsőkig szoros lesz a feljutásért vívott harc. A Békéscsaba ellen működött a tervünk, talán a kontrákat jobban lejátszva még több gólt is szerezhettünk volna. Idén négy meccsel kevesebbünk van a tavalyihoz képest a létszámcsökkentés miatt, ezért is volt fájó a négy egymást követő döntetlen. Azonban még nincs veszve semmi, kicsit csiszolunk a játékunkon a továbbiakban – zárta Haris Attila.