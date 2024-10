A Szeged-Csanád GA olyan ellenfelet kapott a labdarúgó magyar kupa aktuális országos fordulójában, amely kettős érzéseket ébreszthet a szurkolókban.

A Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Michael Boris dolgozott a kupaellenfélnél. Fotó: Gémes Sándor

Szeged-Csanád GA: nehéz ellenfél

Az MTK Budapest ugyanis nehéz rivális, ám mégsem annyira egyértelmű a párharc sorsa – elég, ha csak a fővárosiak legutóbbi kupameccsére gondolunk. Az előző körben már járt Csongrád-Csanád vármegyében a kék-fehér alakulat, ugyanis az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC vendégeként lépett pályára. Akkor a két rivális közötti két osztálynyi különbség eltűnt, az MTK végül 2–0-ra nyert.

– Minden csapatnak a továbbjutás és a végső győzelem a célja a kupában. Mi sem képezünk kivételt. Vasárnap fontos mérkőzés vár ránk a bajnokságban, eszerint igyekszünk a legjobb csapatot összeállítani. Az MTK kiválóan szerepelt az Újpest ellen, különösen az átmenetekben remekelt. Bognár István kulcsjátékos, képes egyetlen villanással eldönteni egy-egy mérkőzést. Molnár Ádin és Molnár Rajmund személyében gyors szélsőkkel is rendelkezik ellenfelünk. Talán változtatnak a hétvégi bajnokihoz képest, de a cseréik is minőséget képviselnek. Jó napot kell kifognunk. Nem hibázhatunk a labda nélküli játék során, a lehetőségeinket pedig ki kell használnunk. Meccsenként rendszerint adódik 2-3 ziccerünk, ha ezeket kihagyjuk az MTK ellen, nagyon nehéz helyzetben leszünk. Jók vagyunk, de ezt bizonyítanunk is kell a pályán – nyilatkozta a klub hivatalos médiafelületén a Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Michael Boris.

A Szeged-Csanád GA a hétvégéről rossz emlékeket hagyott maga után, hiszen a Kazincbarcika elleni rangadót Novák Csanád vezető gólja után elvesztette a csapat. A vereség miatt a Tisza-partiak hat pontra kerültek az első helyezett Kisvárdától.

A szegedi szakvezető, Michael Boris kellemes emlékekkel gondolhat vissza korábbi állomáshelyére, az MTK-ra, amelynek színeiben 75 mérkőzésen ült a kispadon 2019. június 1. és 2021. május 18. között.

Az MTK Budapest keretében három szegedi játékost is találhatunk: Horváth Artúr, Molnár Ádin és Nagy Zsombor is a Tisza-parti város szülöttje.