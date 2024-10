Sikeres volt a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapatának szervezésében az ovis labdarúgó fesztivál. A jövőt jelentő legkisebb korosztályok ráadásul a Szent Gellért Fórum centerpályáján ismerkedhettek meg a klubbal, a környezettel, magával a futballal és az azt körülvevő közeggel.

Ovisoknak tartott futballnapot a Szent Gellért Fórumban a Szeged-Csanád GA. Fotó: Karnok Csaba

Szeged-Csanád GA: élményt ad a klub

– Nem lehet elég korán elkezdeni a labdarúgást, de ennél még fontosabb üzenete ennek a napnak a klubépítés mechanizmusa, amelybe mi belekezdtünk, és amely korábban nem volt sajnos. A közösségépítésnek ez az első állomása, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia esetében pedig tényleg itt kezdődik ez a folyamat. A legnépszerűbb sportág a labdarúgás, amelynek népszerűsítése és a gyerekeknek való élményszerzés révén megszerettethetjük velük a labdarúgást. Megmutattuk nekik, hova lehet eljutni a gyerekkortól a felnőtté válásig, ha valaki nálunk futballozik, ez pedig egy távlati céljuk is lehet. Pénzváltó Bence koordinálta nálunk az ovis programot, és amikor feltette a kérdést, ki az, aki szeretné azt csinálni, amit ezen a napon csináltak, mindenki feltette a kezét és hatalmas ovációval mondta, hogy ő mindenképpen, illetve amikor az a kérdés jött, ki az, aki még kijön később is a fórumba, megint csak mindenki feltett kézzel jelzett. Nyilván mindez azért történt, mert jól érezték magukat, de ez volt a cél: élményt adni. És amit mi ezzel tükrözni akartunk, az pedig, hogy a futball nevű játék a gyerekben benne van, a génjükben kódolva van. Ma Magyarországon nagyon sok klub értékválsággal küzd, mert erről megfeledkezik. Ha végignézzük az NB II.-s bajnokság tabelláját, láthatjuk, komoly tradícióval rendelkező egyesületek találhatók a hátsó régióban, amelyek éppen a gyökerekről feledkeznek el. Egy klub értéke, stabilitása az utánpótlásban lévő gyerek, ezt tudják a pravoszláv nemzeti kultúrák, a szerbek, a horvátok is. Érték a gyerek, és az értékközvetítésben van nekünk fontos szerepünk. Ezen a napon több mint 140 gyerek volt velünk, de lesz még olyan állomás, amikor további 120 gyerek jön hozzánk. A tömegesítés révén jelen vagyunk az óvodákban, az edzők foglalkozásokat tartanak, és igyekeznek megszerettetni a futballt a gyerekekkel – nyilatkozta Takács Mihály utánpótlás sportigazgató.