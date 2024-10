Több mint egy hónap szünet után folytatódott a férfi asztalitenisz Extraliga, a hétvége mindkét napján asztalhoz állt a Szegedi AC. Nem várt könnyű meccs a szegediekre, hiszen előbb a tavalyi aranyérmes Soltvadkert vendégeként játszottak a Tisza-partiak. A kínai Li Xiang ellen ugyan Kókai Ákos és Vitsek Iván is három szettben tudott nyerni, és Vitsek Timafalvit is legyőzte egy ötszettes csatában, de Zoltán Zoltán ellen sem Kókai Szabolcs, sem Kókai Ákos nem tudott nyerni, így elmaradt a nagy bravúr a szegediek részéről, a tavalyi bajnok szoros csatában behúzta a mérkőzést. Másnap a Komló ellen folytatta a bajnokságot a Szegedi AC, ezúttal pedig csak Vitsek tudott egyéni meccset nyerni, aki öt játszmában győzött Both Olivérrel szemben, a többi mérkőzésen nem sikerült a győzelem a Tisza-partiak számára.

Vitsek Iván ugyan mindkét találkozón szerzett győzelmet, de a Szegedi AC-nek nem jött össze a bravúr a címvédő ellen.

Fotó: Török János

A bajnokság ismét egy hónap múlva folytatódik, a november 23-24-i hétvégén is két mérkőzés vár majd a Szegedi AC-re: akkor a Félegyházi ASI-t, valamint a Győrt fogadja majd a csapat.

Lukács Levente: – A bajnoki címvédő otthonában közel álltunk a bravúrhoz, míg a rájátszásra is esélyes Komló ellen csupán felvillanásokra futotta az erőnkből.

Soltvadkert–Szegedi AC 4:3

Férfi asztalitenisz, Extraliga, 3. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Á., Vitsek (2).

Szegedi AC–Komlói Bányász 1:6

Férfi asztalitenisz Extraliga, 4. forduló.

A szegedi győzelmet szerezte: Vitsek.