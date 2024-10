– Miért volt fontos, hogy elindítsa ezt a több részes megemlékezést? – kérdeztük Sahin-Tóth Dezső sportigazgatótól, a Szegedi Dózsa SE egykori csapatkapitányától.

A Szegedi Dózsa SE egykori játékosa, Sahin-Tóth Dezső és a Hunyadi tér egyedi hangulata. Fotó: Madi Jozsef

Szegedi Dózsa SE: fontosak a gyökerek

– Aki a múltját nem becsüli, nem tud jövőt építeni. Éppen ennek szellemében folyamatosan építjük a jelenlegi utánpótlásklubot, a környezetünket, és alkalmazkodunk a változásokhoz. Látjuk, hogy öt évvel ezelőtt is más volt a futball, mint most, a társadalomban történt változások pedig kihatnak a sportágra is. A labdarúgás már nem tölti be azt a fajta társadalmi szerepét, mint 10, 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek fontosak voltak a gyökerek: csapatzászlókat gyűjtöttem, az NB I. kurriózum volt a szegedi labdarúgásban, az egésznek különleges hangulata volt. Most azt érzem, ez a rajongás kiveszett az emberekből. Ha megtehetem, hogy ne csak a jövőt építsem, hanem visszamehetek a múltba is, akkor feladatom, hogy törődjek azokkal, akik régen a szegedi futballt jelentették. És amint elkezdtem velük foglalkozni, láttam, hogy jól érzik magukat, de én is így voltam, akkor pedig kutya kötelességem csinálni tovább. Lehet, hogy most jobb labdák vannak, jobbak a körülmények, szakmaibb az edzés, de akkor a közösségek erősebbek voltak. Nincs öltözői, közösségi élet. Érzelmi dolog ez a részemről, és amíg a Hunyadi tér itt van, addig a pálya összeköt bennünket.

– Mi volt az első lépés a projektben?

– A Szegedi Dózsa mint klub a legnagyobb sikerét az 1978–79-es bajnokságban érte el, amikor az NB II. Közép csoportjában második lett, közel járt az NB I.-hez. Ennek a csapatnak a tagjai rendszeresen találkoznak egymással, így ez volt az első, amely miatt elindultam. Sokan vagyunk, akik a SZEOL AK-ban nevelkedtünk, a Dózsában otthonra leltünk, miközben a civil életben is megtaláltuk a helyünket. Szerintem én voltam az utolsó olyan csapatkapitány a Dózsában, aki ezt az utat bejárta. A Dózsa jogutódlását a Rendőr TE-n keresztül vittük tovább, most pedig itt van a DAFC Szeged.