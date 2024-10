Kecskeméten kezdte meg a szereplését a magyar kupa selejtezőjében a Szegedi RSE női röplabdacsapata. A házigazda Kecskemét ugyanúgy az NB I. mezőnyét alkotja, ahogy a Tisza-partiak, így jó erőfelmérő lehetett ez az összecsapás.

Horváth Dalma (26) és a szegedi csapat Kecskeméten nyert. Fotó: Szegedi RSE

Szegedi RSE: fordítás

Az első szettet nagy csatában elveszítette a szegedi alakulat, aztán viszont egyre nőtt a fölénye, a végén pedig magabiztos, 3:1-es sikert aratott.

Milodanovics Andrea: – Bár 3:1-re nyertünk, de ez egy nehéz szülés volt. Nagyon nehezen, döcögősen indult a meccs, az első szettben egy új felállást próbáltunk ki, ami sajnos nem működött. Ez meg is látszódott a játékunkon és az eredményen is. A második szettől tudtuk a saját játékukat mutatni, így jöttek a pontok is. Kézben tartottuk a mérkőzést, de a csapat még nem tart ott, ahol a képességei alapján tartania kellene. Ám azon dolgozunk napról napra, hogy elérjük azt a szintet, amely az én fejemben is megvan erről a csapatról. A mai győzelemhez gratulálok, csak így tovább.

Kecskemét–Vidux-Szegedi RSE 1:3 (23, –21, –23, –20)

Női röplabda magyar kupa, selejtező, 1. mérkőzés. Kecskemét, 97 néző. Vezette: Takács Ádám, Nagy Zsombor.

Szegedi RSE: Vezsenyi, Hemmert, Osztojics, Tóth L., Nyers, Horváth D. Csere: Kalmár, Dányi, Herczeg, Kujundzsics, Perényi. Vezetőedző: Milodanovics Amdrea.

A visszavágót október 22-én (kedd) 18.30-tól rendezik a szegedi Lila iskolában.

A Szegedi RSE idei első bajnokijáról itt számoltunk be.