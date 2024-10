Habár a 3:0-s eredmény simának tűnik, a Szegedi RSE közel egy és negyed órás csatára kényszerítette az előző NB I. hatodik helyezettjét. A 2023–24-es szezonban nyolcadik Vidux ugyanis az első szettben például 16:11-re is vezettek a vendégek, majd 17:12 után jött egy rövidzárlat, és a Budaörs innen már nem engedte ki a kezéből az előnyt. A második szettben is fej-fej mellett haladtak a csapatok egészen 12:11-ig, ekkor újra ellépett az Emericus, és hozta ezt a játékot is. A harmadik játékrész hamar eldőlt, végül a budaörsiek megnyerték a mérkőzést is.

A Szegedi RSE vezetőedzője, Milodanovics Andrea látta, miben kell. Fotó: Szegedi RSE

Szegedi RSE: jól kezdtek

Milodanovics Andrea: – Nagyon jól kezdtünk, de az első szett végén sajnos beleültünk a játékba, amely sajnos meg is látszott az eredményen. Ha ezt félreteszem, akkor nem tudok nem elégedett lenni, hiszen mindent megtettek a lányok, hogy visszajöjjenek. Ez nem sikerült, a Budaörs jobb volt, de ha az első szettet sikerül befejezni, akkor talán máshogy alakult volna a meccs további része. Ám nem búslakodhatunk, hiszen rengeteg dolgunk van még. Ez a mérkőzés megmutatta, hol van még javítani valónk, és mennyi munka vár ránk még.

A Szegedi RSE szerda 20 órától Kecskeméten lép pályára a magyar kupa selejtezőjében.

BDSE-Emericus–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (23, 21, 16)

Női röplabda NB I., 1. forduló. Budaörs, 89 néző. Vezette: Varjasi Melinda, Sík Barbara.

Vidux-Szegedi RSE: Vezsenyi, Kalmár, Hemmert, Osztojics, Nyers, Horváth D. Csere: Erdei-Strohner, Kujundzsics, Dányi. Vezetőedző: Milodanovics Andrea.

