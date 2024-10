Ahogy már az előzetesünkben is írtuk, komoly a mezőny Zalaegerszegen. A magyar bajnoki első helyezett csapat, a Szegedi TE első játékosa, Somodi Károly nem is egyszerű sorban kezdhette meg a szereplését. Ott volt például közvetlen mellette mind a 120 dobás alatt a többszörös világbajnok szerb Daniel Tepsa, illetve az osztrák Orth együtteséből Martin Rathmayer, illetve a szlovák Podbrezovából Rostislav Gorecky is.

A Szegedi TE első játékosa, Somodi Károly 633 fával zárt. Fotó: Ivanyik Richárd

Szegedi TE: harmadik helyen

Somodi egészen jól kezdett, legalábbis az első 30 dobásban elért 159 fás eredménye erről árulkodott. Aztán azonban jött két közepes szakasz, majd a végén belehúzott, és 170 fás eredménnyel végül 633 fával zárt. Tepsának csak egy rossz szettje volt, el is jutott 679 fáig, míg Gorecky 669 fánál állt meg.

Másodikként következett Kiss Norbert, aki igazán komoly csoportban olasz, német, horvát, szerb és osztrák riválisok között állt oda a dobódeszkára. Ebből a mezőnyből a szerbeket kivéve a tavalyi Final Four résztvevői kerültek mellé…

Kisst ezt egyáltalán nem zavarta az első szettben, magasan a legjobb eredményt érte el, és végül 630 fával zárva a napot remek helyen várhatta a klubja a harmadik játékost.

Szél Tibor produkciójára sem lehetett panasz, és ugyan nem érte el a 600 fát, de a Tisza-partiak első napja nem sikerült rosszul.

A selejtező nyitányán ugyanis 12 csapatból léptek pályára hárman, ebből a szempontból a Szegedi TE jól áll, hiszen harmadik a mezőnyben. A maradék három együttesből két játékos után a német Zerbst 1261, az olasz Neumart 1260, míg a horvát Zapresic 1216 fával zárta a napot.

Szerdán a szegediek közül csak egy játékos lesz érdekelt 13 órakor, és csütörtökre marad a további két tekés, majd ezután alakul ki a selejtező végleges sorrendje és a legjobb négy mezőnye.

Az élboly állása három játékos után: 1. Podbrezova (szlovák) 1876, 2. KK Beograd (szerb) 1874, 3. Szegedi TE 1856, 4. Orth (osztrák) 1836, 5. Triglav Kranj (szlovén) 1809, 6. Makpetrol Szkopje (észak-macedón) 1807 fával.