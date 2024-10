Szerdán este három negyeden át szorongatta a Szolnoki Dózsát a Szegedi VE a férfi vízilabda OB I. második játékapján. Szombaton késő délután már az Eurokupa-csoportkörös BVSC vendégei voltak Kiss Csaba tanítványai és kellemetlen vendégként “rárúgták” az ajtót a hazaiakra. Jól működött a szegedi védekezés, miközben támadásban sorra jöttek a gólok. Nyolc perc játék után 3–1-re vezettek Sánta Dánielék, majd a második negyed derekán Pörge Zsombor második találatával 6–2-re léptek el. A nagyszünetig hátralévő négy minutumban már nem változott az eredmény.

Bár a fák valóban nem nőnek az égig, ígyis kalapot emelhetünk a Szegedi VE teljesítménye előtt a BVSC ellen.

Fotó: Török János

Nagy erőket mozgósítottak a hazaiak, hogy utolérjék a vendégeket. A harmadik negyed során a négygólos különbségből kettőt sikerült lefaragni a BVSC-nek. Az utolsó negyedben négy és fél percen át nem született újabb találat. A budapestiek törték meg a gólcsendet, rögtön két góllal, 8–8-nál két és fél perccel a vége előtt eltűnt a különbség az eredményjelzőről. Nagy Márton újra vezetéshez juttatta a Szegedet, de egyenlített a BVSC. A végén még támadhatott a győzelemért a Kiss-csapat, a lövés kimaradt, így mindkét csapat egy-egy pontot szerzett, további egy extra pontért pedig büntetőket lőhettek. Mind az ötöt értékesítette a hazai gárda, míg Leinweber kihagyta, így az utolsó szegedi ötöst már el sem kellett lőni, de ígyis bravúros a pontszerzés.

Először játszik majd itthon a Szegedi VE

A 4. fordulóban jövő szombaton 17 órától a Vasast fogadja a Szegedi VE a Tiszavirág Sportuszodában.

Kiss Csaba: – Nagyon vegyesek az érzéseim a lefújást követően. Amikor 6–2-re vezettünk és időt kért a BVSC, azt mondtam, nyerni kell és csalódás lesz, ha nem sikerül. A végén emberelőnyben, időkérés után a győzelemért támadtunk, akkor már azt gondoltam, bármi történik, büszke vagyok a srácokra a teljesítményük miatt. Várható volt, hogy a hazaiak nem nyugodnak bele, hogy nem megy nekik a játék. Küzdöttek, ahogy fogyott az idő, fogyott az előnyünk is. Bennünk volt már egy ilyen eredmény az előző szezonban is, idén pedig pláne. Számolni kell velünk, egyre stabilabbak vagyunk. Szerdán Szolnokon is ameddig bírtuk szuflával, egyenrangú ellenfelek voltunk, a BVSC ellen pedig pláne. A fák nem nőnek az égig, igazságos döntetlen született. A büntetők már teljesen más kávéház, mint a négy negyed, fontos egy pontot szereztünk érzelmileg.