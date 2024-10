A Vasas elleni hazai bravúros győzelem után a Szegedi VE vezetőedzője, Kiss Csaba úgy fogalmazott, annak a sikernek az adja majd meg a valódi értékét, ha a következő fordulóban Egerből is elhozzák a három pontot. Elhozták, de egyáltalán nem könnyedén. 3–1-re és 5–3-ra is vezettek a Tisza-partiak, de a hevesiek a harmadik és a negyedik negyedben is ledolgozták a hátrányukat.

Danka Benedek 12 védéssel (71%-os védési hatékonyság) járult hozzá a Szegedi VE egri sikeréhez a férfi vízilabda OB I. 5. fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

A záró nyolc perc egri góllal indult. 5–5 után viszont a szegedi védelem és Danka Benedek hibátlanul állta a sarat, Leinweber két találatára és Bóbis góljára viszont már nem jött hazai válasz, 8–5-re nyert a Szegedi VE.

A kupában folytatják

November másodikán, 17 órától a címvédő Ferencváros érkezik a Tiszavirág Sportuszodába a bajnokság hatodik fordulójában. Október 25-én, pénteken 19 órától viszont a Honvédot fogadják a Magyar Kupa negyeddöntőjében, szombaton 19 órától pedig a visszavágót játszották idegenben.

Kiss Csaba: – Olyan mérkőzést játszottunk, mint amilyenre számítottam a Vasas elleni bravúrgyőzelmünk után. A szeptemberi felkészülési tornához képest hatalmasat fejlődött az Eger, akkor még több hiányzójuk akadt, mostanra viszont egy igazi katlanná vált a Bitskey Aladár uszoda. Rossz játékkal győztünk, aminek örülök. Védekezésben stabilak voltunk, támadásban viszont nem működtünk jól. Kiválóan védekeztünk és Danka Benedek is remekül védett, támadásban viszont gyakran kapkodtunk, nem találtuk meg az egri védelem ellenszerét, amiért dühös voltam, mert ennél gördülékenyebben szoktunk vízilabdázni. Borzasztóan nehéz mérkőzést játszottunk, gratulálok az Egernek, mert ezzel a játékkal sok pontot gyűjthetnek majd itthon.

Eger–Szegedi VE 5–8 (1–2, 1–1, 2–2, 1–3)

E.ON férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 5. forduló. Eger, Bitskey Aladár uszoda. Vezette: Csanádi, Kovács S.

Eger: Moravcsik – Rádli 3, Sári A., Szalai, Salamon F. 1, Gólya 1, Molnár G. Csere: Ádám E., Sudár, Berényi, Dóczi. Vezetőedző: Jászberényi Gábor.

Szeged: Danka – Sánta, Sziládi 2, Bóbis 1, Nagy M. 1, Kürti 2, Leinweber 2. Csere: Pörge, Horváth V., Spitz, Kasza, Varga M. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 1/2, ill. 3/8.

Ötméteresből: 1/2, ill. 1/2.

Kipontozódott: Gólya.