A Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott csapatok ellen nem termett babér a csongrád-csanádi női vízilabdacsapatoknak. Sem a Valdor Szentes, sem pedig a Szegedi VE nem nyalogathatja sokáig a vereség okozta sebeit, mivel szombaton már a második forduló mérkőzése vár rájuk. A Valdor Szentes 18 órától azt az Eger fogadja, amely 13–7-re nyert a III. ker. TVE otthonában a nyitányon, míg a Szegedi VE 15 órától a Tatabányát 17–7-re legyőző Ferencvárost látja vendégül. Érdekes mérkőzés lesz, hiszen a zöld-fehérek vezetőedzője ettől a szezontól a szentesi származású Matajsz Márk, aki négy éven át irányította a Kurca-partiakat.

A Szegedi VE 13 góllal kikapott a BVSC-től, de az utolsó negyedet megnyerte.

Fotó: Török János

– Gratulálok a Dunaújvárosnak, köszönjük szépen nekik, hogy a BL-menetelés ellenére is megtiszteltek bennünket és teljes erőbedobással játszottak ellenünk. Mi viszont azt az arcunkat mutattuk, amit még nem is láttam. Nem azt játszottuk, amit eddig gyakoroltunk, a vízilabda alapelemeit próbáljuk sorba rakni, de ez sem jött most össze. Megpróbálunk tanulni a hibákból és rendet rakni a fejekben, mert így nem lehet vízilabdázni – magyarázta őszintén a 21–4-es vereség kapcsán a szentesiek trénere, ifj. Tóth Gyula.

Példát mutattak

A szentesiek csapatkapitánya, Varga Viktória úgy fogalmazott, a dunaújvárosiak példásan megmutatták, hogyan kell beleállni tisztességesen egy bajnoki mérkőzésbe. Hangsúlyozta, hogy náluk hozzáállásbeli problémákat is felfedezni vélt, amin azonnal változtatniuk kell, mert a Magyar Kupa két csoportmeccsén teljesen máshogy, jobban játszottak. Eredményesebben is, hiszen a III. ker. TVE és a Tatabánya csapatát is legyőzték.

A Szegedi VE kikapott, de nyert egy negyedet

A Szeged hamar nagy hátrányt szedett össze, de úgy kapott ki 20–7-re a BVSC otthonában, hogy az utolsó negyedet 5–4-re megnyerte.

– Esélyesebb csapathoz mérten átrobogott rajtunk a BVSC – jegyezte meg Szabó Tamás, a Szegedi VE vezetőedzője. – Elképesztően csalódott vagyok, mert a megbeszélt taktikából semmit sem kaptam vissza. Bár az elején peches gólokat kaptunk és kihagytunk két ötméterest is, ezek nem lehetnek okok arra, hogy ilyen szinten szétessünk – állapította meg.