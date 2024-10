A Kecskeméten aratott fontos sikert követően máris itt az újabb feladat az SZTE-Szedeák számára. Méghozzá nem is egyszerű feladat, hiszen azt a Falco KC Szombathely csapatát fogadja a Tisza-parti gárda vasárnap az újszegedi sportcsarnokban, amely az elmúlt öt befejezett szezon mindegyikében bajnok lett. Abban nincs meglepetés, hogy a szombathelyiek három fordulót követően veretlenül állnak a 2024–2025-ös kiírásban, a Pécs és a Kecskemét ellen több mint 30 pontos sikert arattak, míg legutóbb a vasi derbit tíz ponttal nyerte meg a Falco, amely a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában is nyerni tudott a lengyel Wroclaw otthonában.

Az SZTE-Szedeák a tavalyi ezüstérmes után a bajnokot fogadja hazai pályán.

Fotó: Karnok Csaba

SZTE-Szedeák: ismerős tér vissza ellenfélként

Annak, hogy az elmúlt években többször a duplázás, azaz a bajnoki arany mellett a kupagyőzelem nem sikerült a Falcónak, többször is a Szedeák bravúrja volt az oka. Így volt ez idén áprilisban is, amikor a budapesti Tüskecsarnokban 96–87-re nyert a Szedeák az elődöntőben, valamint 2022-ben, Debrecenben a legjobb négy közé kerülésben akadályozta meg az akkor is topfavoritnak tartott szombathelyi csapatot Simándi Árpád csapata. Mindkét kupában aratott győzelem alkalmával tagja volt a szegedi csapatnak Bognár Kristóf, az erőcsatár három és fél Szedeáknál töltött év után azonban a nyáron visszatért nevelőegyesületéhez, a Falcóhoz, azaz vasárnap már ellenfélként fut majd ki az újszegedi sportcsarnokba.

Az biztos, hogy ismét nagyot szólna, ha az SZTE-Szedeák megismételné a korábbi bravúrokat, és elkapná a címvédőt vasárnap. Ehhez mindenképpen tökéletes játékra lenne szükség, és olyan hullámzások, mint amilyenek a kecskeméti bajnokin is jellemezték a szegedieket, nem férnek majd bele, hiszen a Szombathely hosszú kerettel rendelkezik, elég csak azt mondani, hogy a magyar válogatott klasszis, Perl Zoltán rendre a kispadról érkezik.

A Falco elleni győzelem olyan plusz lehet, amellyel igen kevés csapat számolhat majd az alapszakasz során, és később rengeteget jelenthet, vasárnap kiderül, lesz-e reális esély.