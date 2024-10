A félidőben döntetlenre állt a címvédő Falco KC Szombathely ellen az SZTE-Szedeák, ám a vasiak a harmadik negyedben ritmust váltottak, és abban a tíz percben olyan előnyt építettek ki, amely eldöntötte a mérkőzést. A legvégéig küzdött ugyan a Tisza-parti csapat, és visszajött öt pontra, ezzel pedig a szezonbeli legszorosabb győzelmét aratta a szombathelyi csapat, hiszen korábban két, több mint 30 pontos győzelmet aratott, a Körmendet pedig 10 ponttal győzte le.

Alan Herndon volt az SZTE-Szedeák legjobbja, a center dupla-duplával zárt.

Fotó: Karnok Csaba

– Nekünk rosszul jött a szünet, jó ritmusban voltunk az első félidőben. Akárcsak a Szolnok ellen, ismét a harmadik negyedben hibáztunk elöl és hátul is. Törvényszerű volt, hogy egy ilyen csapat, mint a Falco, ezt ki tudja használni. Szomorkodhatunk, de úgy gondolom, örülni kell, hogy meccsről-meccsre jobbak vagyunk. Dolgoznunk kell azon tovább, hogy a következő meccseket megnyerjük. Gratulálok a srácoknak, ha büszkék nem is lehetünk magunkra, de nagyon szépen odatettük magunkat. Az ember mindig csalódott egy vereség után, de ez egy jó alap, innen kell folytatnunk. Köszönöm a szegedi szurkolók biztatását, remélem, legközelebb is itt lesznek velünk, mert fontos meccs következik! Sok sikert kívánok a Falcónak a továbbiakban, és a szerdai BL-meccshez is! Örülök, hogy a szegedi, saját nevelésű játékosaink is szerephez jutottak, azért dolgozunk nap mint nap, hogy esetleg még többet tudjanak játszani – nyilatkozta a mérkőzést követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

DeAndre Davis múlt héten már visszatért a szegedi csapatba, az amerikai légiós sérülését követően ezúttal is több mint 20 percet volt pályán.

– Jó mérkőzést játszottunk, néhány dolgot még le kell tisztáznunk, pontosítanunk. A harmadik negyed eleje nagyon fájó volt, hiszen nagy hátrányból kellett játszanunk a továbbiakban, de most itt az egész hét előttünk, hogy gyakoroljunk, és kijavítsuk a hibákat a következő meccsre – mondta Davis.

A meccset szép pillanatok előzték meg, hiszen a feldobás előtt Kardos Péter, a Szedeák elnöke, valamint Kerpel-Fronius Balázs köszöntötte Bognár Kristófot, aki már ellenfélként lépett pályára az újszegedi sportcsarnokban. Bognár három és fél évet töltött el a szegedi csapatban, 134 meccsen 1477 pontot, 965 lepattanót szerzett 3690 pályán töltött perce alatt, bajnoki bronzot és két alkalommal ezüstöt nyert a Szedeákkal a kupában.