Kardos Péter klubelnök és Kerpel-Fronius Balázs ügyvezető a meccs előtt köszöntötte az SZTE-Szedeákban három és fél szezonon át játszó Bognár Kristófot: az erőcsatár már ellenfélként lépett pályára az újszegedi sportcsarnokban, hiszen a nyáron a Falcóhoz igazolt. Remek első negyedet produkált a Szedeák, amelyben Heath két dudaszós triplát is jegyzett, majd Balogh negyedet lezáró kosarával négy ponttal, 26–22-re vezetett a szegedi csapat. A második negyedben a kispadról érkező Perl vezérletével beindulni látszott a Falco, de Alan Herndonnak rendre volt válasza, a szegediek amerikai centere hat mezőnykísérletéből csak egyet hibázott el, valamint a védekezésből is kivette a részét, lepattanót szedett, és látványos blokkolással jelentkezett. Bár a Falco hat ponttal vezetett Clark hármasa után, de jött Heath, majd Davis triplája, így a nagyszünetre egállal mehettek a csapatok, 44–44.

Az utolsó pillanatig nem adta fel az SZTE-Szedeák a Falco ellen.

Fotó: Karnok Csaba

A harmadik negyedet egy 8–0-ás futással kezdte a Falco, amely szigorított a védekezésén is, nehezen tudott tiszta dobóhelyzetet kialakítani a Szedeák. A folytatásban is tartotta ezt a ritmust a szombathelyi csapat, amely Clark büntetői után már tíz ponttal vezetett (48–58), és két perccel a negyed vége előtt már 15 pontos hátrányban voltak a Tisza-partiak, 52–67. A Falco felpörgette a játékot, védekezésben pedig nagyon kevés teret adott Balogh Szilárdéknak. A negyedet ugyan Langley betörése zárta, de így is 13 pontos hátrányból várhatták a szegediek az utolsó negyedet, 56–69.

Nyolc szombathelyi ponttal kezdődött a negyedik negyed is, majd Langley szerzett egy triplát, ami megtörte a szegedi csendet, 59–77. Zsíros triplája, majd Herndon zsákolása után ugyan közelebb jött a Szedeák, de Bognár kettő plusz egyes akciója lehűtötte a szegedieket, 66–80. Becsülettel küzdött végig az SZTE-Szedeák,amely Polányi két triplájával öt pontra jött fel 12 másodperccel a vége előtt (82–87), de a toronymagas bajnokesélyes a második félidei játékával nyert Szegeden.

SZTE-Szedeák–Falco 82–87 (26–22, 18–22, 12–25, 26–18)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Praksch, Kovács N., Téczely.

SZTE-Szedeák: Langley 14/6, Heath 13/9, Cseh 2, Davis 10/6, HERNDON 22. Csere: Cohill 4, Balogh 8, Zsíros 3/3, Anda, Laluska, Polányi 6/6. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Falco: Pongó 5, VÁRADI 12/6, CLARK 19/9, Tiby 8/6, Keller 3/3. Csere: Perl 15, Kovács, BOGNÁR 15, Popovics 5, Diggs 5/3. Vezetőedző: Milos Konakov.