Nem egyszerű sorsolást hoz az új szezon az SZTE-Szedeák számára, hiszen a Zalaegerszeg elleni, idegenbeli kezdést követően csütörtökön a tavalyi ezüstérmes, a Szolnoki Olajbányász lesz a szegediek ellenfele az újszegedi sportcsarnokban.A hazai debütálás tehát nem ígér könnyű feladatot, a Szolnok idén is komoly célokkal vágott neki a szezonnak, és győzelemmel is kezdte az év­­adot, miután szombaton 75-69-re győzött a Kecskemét ellen. A találkozó ennél nagyobb különbséget is hozott, húsz ponttal is vezetett az Olaj, a Kecskemét pedig a végén kapaszkodott fel.

Az SZTE-Szedeák egy nehéz idegenbeli meccs után fogadhatja a Szolnokot a szezon első hazai meccsén.

Fotó: Pezzetta Umberto / MW

Legutóbb a kupadöntőben találkozott a Szolnokkal az SZTE-Szedeák

Az előző kiírásban az újszegedi sportcsarnokban sikerült legyőznie a Szolnokot a Szedeáknak, tavaly novemberben 93-86-ra nyert az akkor még Nikola Lazics vezette szegedi csapat. A két együttes legutóbb április 7-én a magyar kupa döntőjében találkozott egymással, akkor az Olaj egy sima mérkőzésen győzött, és elhódította a magyar kupát. Azóta persze mindkét oldalon sokat változott a keret, a szolnokiak tavalyi légiós sorából Sztrahinja Jovanovics maradt idénre is, míg az amerikai Marcus Lewis és a kanadai center, Fardaws Aimaq érkezett, valamint visszatért a csapat korábbi lé­gió­sa, Bojan Szubotics.

A kellemetlen szezonkezdet után gyorsan újabb kihívás vár a Szedeákra, és az biztos, hogy a Zalaegerszegen mutatott játékkal aligha lesz keresnivalója csütörtök este is. Ami a szegediek mellett szólhat a csütörtöki meccsen, hogy a Szolnoknak hat napon belül a holnapi lesz a harmadik mérkőzése, hiszen tegnap is játszott egy bajnokit az Oroszlány ellen. Az Olajbányászra a folytatásban is sűrű időszak vár, hiszen megkezdi a nemzetközi szereplését a FIBA EuropeCupban, kérdés, hogy mennyire lesz fókuszban a csütörtöki, szegedi meccs.

A Szedeák a hazai debütálást követően jövő szerdán vív egy roppant fontos találkozót a Kecskemét vendégeként, majd jövő vasárnap a címvédő, idén is topfavorit Falco érkezik Szegedre. A csütörtöki meccs előtt a drukkerek még megválthatják szezonbérletüket az újszegedi sportcsarnokban, a felnőtt jegy 2500, míg a diák és a nyugdíjas belépő 1250 forintba kerül.