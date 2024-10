Nem tudta megismételni az Oroszlány ellen mutatott játékot az SZTE-Szedeák legutóbb. A soproni mérkőzésen korán, már az első negyedben 15 pontos hátrányba került a gárda, és a harmadik negyedben ugyan egy pillanatra úgy tűnt, lehet még ebből szoros meccs, de hamar visszakúszott a különbség, és ezzel odalettek az esélyek.

Koncentrált játékra lesz szüksége az SZTE-Szedeáknak szerdán a Honvéd ellen.

Fotó: Török János

SZTE-Szedeák: két korábbi játékos is ellenfélként lép pályára

Szerdán viszont már újabb, igencsak fontos találkozó vár a Tisza-partiakra, akik azt a Honvédot fogadják, amely egyike a mezőny két nyeretlen csapatának. A fővárosiak ráadásul legutóbb egy igen csúnya vereségbe szaladtak bele hazai pályán, a Kecskemét közel 30 ponttal, 87–58-ra győzött a Ludovika Arénában, így továbbra is győzelem nélkül áll a Honvéd. A rekordbajnok keretében egy változás történt a múlt héthez képest, miután bejelentették, hogy szerződést bontottak Darko Bajóval, a horvát center sérülése a klub közleménye szerint a továbbiakban sem javulna. Ha már a Honvéd kerete, két olyan játékos is ellenfélként szerepel majd a ma esti meccsen, akik korábban a Szedeák szerelését is magukra öltötték, Mucza Tamás éppen az elmúlt nyáron igazolt a Honvédhoz a szegediektől, míg Filipovics Stefan két évet töltött el a Tisza-partján, mielőtt 2023-ban a Honvédhoz igazolt.

Bár a Honvéd a bajnokság leggyengébb pontátlagával rendelkezik (eddigi hat meccsén átlagban 70 pontot szerzett), az biztos, hogy védekezésben nem engedhet meg magának olyan hibákat a Szedeák, amelyek Sopronban is jellemezték a játékát. Egy mai győzelem persze önmagában nem jelentene még sokat, de egy riválissal szemben már három siker lenne a szegediek előnye a szezon igencsak korai szakaszában, ami még sokat érhet majd az idény későbbi részében.

Válogatottnál járt

Székesfehérváron vettek részt összetartáson az U18-as válogatott játékosai. A jövő évi Eb-re készülő keret tagja volt az SZTE-Szedeák kosárlabdázója, Körtvélyessy András is.

A 7. forduló programja, szerda, 18 óra: Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs, Oroszlány–Sopron, Körmend–Zalaegerszeg. 18.30: SZTE-Szedeák–Honvéd. A Falco–DEAC és a Kecskemét–Alba Fehérvár meccseket december 4-én, míg a PVSK–Szolnok találkozót december 18-án pótolják a nemzetközi kupamérkőzések miatt.