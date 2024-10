Csupán egy légióssal érkezett Szegedre a hat forduló után nyeretlen Honvéd. Mindezek ellenére a fővárosiak irányították az első félidőt, a meccs elején kialakuló triplapárbajból is jobban jöttek ki. Bár Cseh Botond hármasa után még 10–8-ra a szegediek vezettek, erre Kopácsi két távolival válaszolt. A Honvéd hat távolit is bedobott az első negyedben, ennek is, valamint az SZTE-Szedeák hibáinak köszönhetően tíz ponttal, 14–24-re vezettek a vendégek. A második negyedben már nem ültek ennyire a Honvéd triplái, viszont egyszerűen nem találta a játék ritmusát a Szedeák, amely a félidőig 11 labdát is elszórt. Támadásban semmi nem működött a Tisza-partiaknál, a Honvéd zónavédekezése ellen nem is igen sikerült tiszta dobóhelyzetig jutni, így húszpontos hátrányba került a Szedeák a félidőre, 27–47.

Kínos vereséget szenvedett a Honvédtól az SZTE-Szedeák.

Fotó: Karnok Csaba

Herndon alley-oopja nyitotta a harmadik negyedet, de erre Gatling egy triplával válaszolt. A játékrész feléig nem sikerült közelebb lépni, Polányi két triplája is arra volt elég, hogy húsz alá jöjjön a Szedeák, 40–58. Ez sem adta meg a ritmust, a negyed végéhez közeledve 22-vel vezetett a Honvéd Gatling büntetői után, és az utolsó tíz percet is 18 pontos hátrányból várhatták Zsíros Péterék, 44–62.

A játék képe az utolsó negyedben sem fordult, a Szedeáknak felvillanásokra futotta, miközben a ritmust kapott Honvéd önbizalommal telve játszott, és őrizte magabiztos előnyét. Fájó vereség lett a vége, a Szedeák egy fontos találkozót veszített el, az egyetlen pozitívum, hogy a szurkolók az utolsó percig a csapat mellett álltak.