DeAndre Davis vállalni tudta a játékot, így teljes csapattal lépett pályára az SZTE-Szedeák a Kecskemét otthonában a hétközi bajnokin.Hullámzó játékkal kezdődött a meccs, mert bár 9–4-re a hazaiak vezettek, de erre kilenc szegedi pont érkezett válaszként. Amilyen gyorsan fordított a Szedeák, olyan gyorsan hátrányba is került, Rakicsevics vezérletével hamar fordítottak a hazaiak, és négypontos előnnyel zárták az első negyedet. A második játékrészben inkább a fizikalitás került előtérbe, és néhány pontnál nagyobb különbség nem alakul ki. Heath hármasával ugyan vezetett a Szedeák, de Rakicsevics is dobott egy távolit, a nagyszünetben pedig hárompontos hátrányban volt a lepattanózással gondban lévő Szedeák, 39–36 a félidő.

Az SZTE-Szedeák Kecskeméten aratta idei első sikerét.

Fotó: Bús Csaba

A harmadik negyedet ugyan két triplával indította a Szedeák, de előbb Herndon, majd nem sokkal később Langley is megkapta a negyedik személyi hibáját, így centerét és irányítóját is le kellett ültetnie Simándi Árpádnak. Ez a tíz perc sem hozott lényegesen más játékot az első félidőhöz képest, és bár öt ponttal is vezetett a Szedeák, az eladott labdákat megbüntette a Kecskemét, és fordított, igaz, Cohill kosara után csupán egy pont volt a különbség az utolsó negyed kezdete előtt, 55–54.

Maradt ebben a roppant szoros mederben a meccs, négy perccel a vége előtt Heath trojkájával a Szedeák vezetett, erre Lee válaszolt a sarokból, majd Langley vitte be, 66–66-ról jöhetett a végjáték. Az utolsó előtti percre sem kerültünk közelebb a fő kérdéshez, ki szerzi meg az első győzelmét a szezonban, Cseh kosara után 68–68. Wittmann rossz triplája után egy szép akciót követően Davis ejtette be, 43 másodperccel a vége előtt időt kért a KTE 68–70-nél. Kimaradt a hazaiak támadása, majd Herndon zsákolt, a négypontos előnnyel pedig már jól gazdálkodott a Szedeák, amely megszerezte első győzelmét idén – a Szedeák zsinórban negyedik alkalommal tudott nyerni a KTE otthonában.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák 70–74 (22–18, 17–18, 16–18, 15–20)

NB I./A csoport, 3. forduló, Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Földházi, Pozsonyi, Nepp.

Kecskemét: Wittmann 4, Sinik 8/3, RAKICSEVICS 20/9, Lee 13/3, Karahodzsics 12. Csere: Tóth B., Körmendi, Schöll 2, Ivkovics 11/3. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics.

SZTE-Szedeák: LANGLEY 17/3, Cseh 10, HEATH 19/12, Davis 4, Herndon 6. Csere: Balogh 4, Zsíros 8/6, Anda, Polányi, Cohill 6, Mayer. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Davis (40.).