A tavalyi döntő résztvevői után most egy olyan csapatot fogad az SZTE-Szedeák, amely ellen reális esélye lehet a győzelemre. Az NB I./A csoport 5. fordulójában szombaton 18 órától az Oroszlány lesz a szegediek ellenfele. A Szedeákban az elmúlt két mérkőzésen már pályára lépett Polányi Kristóf is, aki közel egy éve szenvedett súlyos sérülést.

Fotó: Karnok Csaba

– Egyre jobban komfortosan érzem magam, a gyorsaságot, a tempót persze még szoknom kell, és átéltem újra azt az adrenalin-sokkot, mint korábban, amikor először kerültem pályára. Nem siettet senki, jó úton haladok, és úgy érzem, tudok is segíteni a csapatnak – mondta állapotával kapcsolatban a szegediek saját nevelésű játékosa.

A Szedeák legutóbb a címvédő Falco ellen ugyan nagyobb hátrányba került, ám végül csupán öt ponttal kapott ki, a szombathelyieknek ez volt a legszorosabb mérkőzésük az idei bajnokságban, ehhez pedig kellettek a végén Polányi triplái is.

– Tudtuk, hogy az lehet a fegyverünk, ha soha nem adjuk fel. Mellettem Laluska Bence is játéklehetőséget kapott, bennünk pedig ott volt a bizonyítási vágy, ezzel meglephettük őket. Persze kellett az is, hogy beessenek a triplák, köztük az én két dobásom is, de úgy gondolom, alapvetően jó szájízzel zártuk a meccset – tette hozzá a szegediek kosarasa.

Szombaton az Oroszlány érkezik az újszegedi sportcsarnokba, a két csapat közös történelmének egymás elleni meccsei pedig szinte kivétel nélkül hazai győzelmet hoztak. Az OSE két alkalommal tudott nyerni Szegeden, míg a Tisza-partiak az A csoportban nem tudták még bevenni az oroszlányi csarnokot: a két csapat egymás ellen vívott legutóbbi nyolc mérkőzésének mindegyike a pályaválasztó sikerét hozta. Az Oroszlány az idei szezonban két idegenbeli meccset játszott, de az NKA Pécs és a Szolnok otthonában is vereséget szenvedett, míg hazai pályán legyőzte a Zalaegerszeget és a Kecskemétet.

– Minden játékos átérzi, hogy ez egy fontos meccs lesz. Oroszlányban még nem nyertünk, cserébe ők sem szoktak idegenben jól teljesíteni. Úgy érzem, egyre jobb formában vagyunk, egyre jobb a hangulat is. Davis egy nagyon kommunikatív személy, egy igazi csapatjátékos, az ő hiányát nagyon megéreztük – zárta Polányi Kristóf.