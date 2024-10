Az Oroszlány elleni hazai meccsel folytatta a bajnokságot az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. Négy szegedi ponttal indult a meccs, majd Dickerson kettő plusz egyével kezdtek a vendégek. DeAndre Davis hamar megkapta a második faultját is, de a Szedeák védekezésével el tudott lépni ellenfelétől, Cseh Botond hármasával 12–5-re vezettek a Tisza-partiak, amikor időt kért az OSE. Közel volt a kétszámjegyű előny is, elsősorban Heathnek köszönhetően, ez végül nem lett meg az első negyedben.

Amit Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője kitalált, az tökéletesen működött az Oroszlány ellen.

Fotó: Török János

A második negyedben ugyan felkapaszkodott az Oroszlány, de a vezetést nem tudta átvenni: 29–29-nél hat szegedi pont következett, ebben pedig Anda Dávidnak is fontos szerepe volt, aki pontjai mellett lepattanókat szedett. 35–29-nél kértek időt a vendégek, majd Langley hármasával maradt a hatpontos szegedi előny, visszaverte a vendégek zárkózási kísérletét a Szedeák.

Kenic, majd Langley váltott kosarat a második félidő nyitányaként, majd Davis kapta meg a harmadik hibáját. Kenic triplája, majd Carter betörése után két pont maradt a szegedi előnyből, így 44–42-nél időt kért Simándi Árpád. Langley szerzett fontos kettest, majd Burton faulttal együtt volt eredményes, maradt a szoros állás, 46–45. Langleyt vizont nem tudták megállítani a vendégek, a szegedi irányító betörései után rendre eredményes volt, így másfél perccel a negyed vége előtt öt ponttal lépett meg a Szedeák, 54–49. Zsíros játszotta meg szépen Herndont, a center pontjai után, 56–49-nél kért időt Váradi Kornél. A három játékvezető sokszor felbőszítette a szurkolókat, ilyen volt Zsíros faultja is, ami után Illés dobhatott két büntetőt, 56–51-ről jöhetett az utolsó negyed.

Zsíros triplája megindította a Szedeák szekerét a negyedik negyed elején, erre Balogh, majd Langley közelije következett, ismét ostromolva ezzel a tízpontos különbget, 63–54-nél jött a vendégek időkérése. Zsíros újabb hármasával meg is lett a több mint tízpontos fór, majd Langley is rátett egy triplát, mi több, Heath-től is jött egy sarokból, amivel már 72–60-ra vezetett a védekezésben továbbra is remekül teljesítő Szedeák. Innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a Szedeák, amely néhány rövid periódust leszámítva végig irányította a meccset, és ezúttal is legyőzte az Oroszlányt hazai pályán, megszerezve ezzel első hazai sikerét a bajnokságban – Kobe Langley egy 21 pontos, 10 gólpasszos dupla-duplát ért el.