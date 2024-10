Pénteken 19 órától Sopronban folytatódik az SZTE-Szedeák szezonja. A szegediek remekül zárták a legutóbbi hazai meccsüket, hiszen az Oroszlány elleni találkozót végig irányították, és arattak 11 pontos győzelmet. Ezzel megszerezték szezonbeli második sikerüket, így jobb mutatóval várhatják a ma esti összecsapást, mint az SKC. A Gasper Potocnik által vezetett soproniak ugyan győzelemmel rajtoltak a bajnokságban, miután a Debrecen ellen hosszabbítást követően arattak győzelmet, ám az ezt követő négy mérkőzésüket egyaránt elveszítették. A Sopron legutóbb múlt hét szerdán, Kecskeméten kapott ki, így 10 napot követően lép újra pályára a férfi kosárlabda NB I./A csoportban.

Kobe Langley legutóbb dupla-duplával segítette győzelemhez az SZTE-Szedeákot az Oroszlány ellen.

Fotó: Török János

– Az első hazai győzelmünk megszerzése nagyon fontos. Volt két vereségünk, de úgy gondolom, azokat is megnyerhettük volna, de az első győzelem hazai pályán jót tesz. Jó a szurkolóknak, nekünk, és elindíthat minket a jó úton a szezon további részében. A hét eleje óta készülünk, de nem foglalkozunk azzal, hogy áll az ellenfelünk. Csak saját magunkkal foglalkozunk, Sopronban is azon leszünk, hogy legjobb, legkeményebb játékunkat hozzuk. A győzelem lesz a célunk a pénteki meccsen is! – nyilatkozta a meccset megelőzően Kobe Langley, a Szedeák amerikai irányítója.

A szezon eddigi szakaszában szépen lépkedett előre az SZTE-Szedeák, Balogh Szilárdék a kecskeméti győzelmet követően a Falco ellen is szépen helyt álltak, majd jött az Oroszlány elleni győzelem, ahol a védekezés is kulcsszerepet játszott a Tisza-partiak sikerében. Ahogy legutóbb a gárda vezetőedzője, Simándi Árpád is kiemelte, meccsről-meccsre fejlődtek, és ha ez a folyamat folytatódik ma este Sopronban is, akkor jó esélye lehet az újabb győzelemre is a szegedieknek. A közelmúltban egyébként kellemes emlékeket őrizhet a soproni meccsekről az SZTE-Szedeák, hiszen a legutóbbi két alkalommal egyaránt nyerni tudott, sőt, az utolsó négy, Sopronban lejátszott meccsből hármat is megnyertek a szegediek. A mérkőzést a Hunbasket YouTube-csatornája élőben közvetíti.