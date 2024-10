Tizenkét ponttal veszítette el a szezon első hazai mérkőzését az SZTE-Szedeák. A szegediek a harmadik negyed elején még hét ponttal is vezettek, ám az utolsó tíz percet már 17 pontos hátrányból kezdhették meg. Innen ugyan még visszajöttek a meccsbe, de a fordítás nem sikerült az utolsó negyedben, és a tavalyi ezüstérmes Szolnok hagyhatta el győztesen a pályát.

Az SZTE-Szedeák centere, Alan Herndon 15 pontig és hét lepattanóig jutott.

Fotó: Karnok Csaba

SZTE-Szedeák: ezen a szinten ezek a hibák nem férnek bele

– Gratulálok a Szolnoknak! Ez a minimális elvárás, hogy nem csak hazai pályán, hanem mindenhol negyven percen keresztül küzdenünk kell. Azt gondolom, ez megvolt, bár a harmadik negyedben buta hibákat vétettünk, de vissza tudtunk jönni a meccsbe. Ezen a szinten ezek a hibák elfogadhatatlanok, a harmadik negyedet nagyon elrontottuk. Még van tartalék ebben a csapatban, pozitívnak kell maradnunk, csak a második meccs ment el. Köszönjük a szurkolóink biztatását – mondta a mérkőzést követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Hat nap alatt a harmadik meccsét játszotta a Szolnok, amelyre legközelebb már nemzetközi találkozó vár, hiszen a portugál Porto otthonában kezdi meg a FIBA EuropeCup-ot.

– Picit fáradtak voltunk, hiszen hat nap alatt a harmadik meccsünket játszottuk. Volt néhány sérülésünk is, Rudner is sérüléssel bajlódott, de tudott segíteni a csapatnak, Borisz is nagyszerűen teljesített. Marcus Lewis nem csak azért játszott jól, mert sok pontot dobott, hanem mert jól védekezett Jay Heath ellen, de említhetném a többieket is, Szuboticsot vagy Fardawst is. Néhány dobásunk kimaradt, így nagyobb is lehetett volna a különbség, de ez nem számít, mert a lényeg a győzelem. Készülünk a folytatásra, nehéz idegenbeli meccs vár ránk Portóban – nyilatkozta Oliver Vidin, a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője.

Alan Herndon ezúttal is a szegediek egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, a center 15 pontja mellett 7 lepattanót szedett, két szerzett labdája mellett pedig egy blokkot is kiosztott.

– Úgy érzem, keményen küzdöttünk a mai napon, a kulcspillanatokban azonban buta hibákat követtünk el. Ezekben a fontos pillanatokban nagyobb felelősséget kell vállalnunk, kicsit okosabban, rutinosabban kell játszanunk a folytatásban – összegzett a Szedeák amerikai magasembere.