A tavalyi ezüstérmes Szolnokot fogadta szezonbeli első hazai mérkőzésén az SZTE-Szedeák, amelyből továbbra is hiányzott DeAndre Davis. Az első negyed közepén Herndon blokkja után Heath szerzett kosarat, amivel 11–4-re vezetett a szegedi csapat. A folytatásban Lukács tripláival zárkózott a Szolnok, majd a vendégek Rudner kosarával a negyed végére ki is egyenlítettek, 19–19. Szolnoki pontokkal kezdődött a második negyed is, majd Langley törte meg a szegedi csendet. Ekkor még csak utolérte ellenfelét, később viszont Cseh kosara után már fordított is a Szedeák. A nagyszünet előtt Balogh Szilárd lépett elő, a csapatkapitány pontjainak köszönhetően néggyel vezetett a félidőben a Szedeák, 41–37.

Fotó: Karnok Csaba

Bár Cseh Botond triplájával hétpontos előnye volt a szegedi csapatnak, majd a negyed feléig még maradt is a szoros állás. A büntetők után hol itt, hol ott volt az előny, viszont a játékrész második felében a Szolnok sorra szerezte a triplákat, amire egyszerűen nem volt válasza a Szedeáknak. Lewis két triplája után már több mint tízzel vezetett a Szolnok (50–61), majd a negyed végén még jött két újabb hárompontos a vendégektől, miközben a szegedi dobások rendre kimaradtak. Rudner trojkája után így borzasztó nehéz helyzetbe került a Szedeák az utolsó negyed előtt, 52–69.