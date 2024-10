Szűcs Róbert bízik a csapatában a listavezető elleni meccsen.

Fotó: Gémes Sándor

– Eddig sem volt gond a srácok edzésmunkájával, persze most könnyebb volt edzeni, hogy van győzelmünk. A két csapat nem azonos célokért küzd ebben a szezonban, és erősebb is a Tiszakécske kerete, de bízok a játékosaimban, hogy egy ki-ki mérkőzést tudunk játszani vasárnap. Nem a döntetlenért lépünk pályára a Tiszakécske ellen – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője, akinek játékosai közül Gréczi Gábor és Zámbori Dániel is plusz motivációval várhatja a vasárnapi meccset, hiszen ők ketten játszottak korábban a Tiszakécskében.

Az NB III. Dél-keleti csoportjának hétvégi programja:

Vasárnap, 11 óra: Kecskemét II.–Monor, Vasas II.–Szegedi VSE-G-Falc Kft. 13 óra: ESMTK–Gyulai Termál FC, Pénzügyőr–Meton-FC Dabas, Hódmezővásárhelyi FC–Tiszakécske, Szolnoki MÁV FC–BKV Előre, Csepel SC–Tiszaföldvár.