Ismét bosszankodva térhet haza Budapestről az SZVSE NB III.-as labdarúgó-csapata, ugyanis az egymást követő harmadik fővárosi meccsét is elveszítette a Tisza-parti gárda.

Az SZVSE-nek nem sikerült a pontszerzés a fővárosban.

Fotó: Török János

A Vasutasok ezúttal ahhoz a Vasas II.-höz látogattak, amely ebben az idényben odahaza még nem talált legyőzőre. Korán, már a nyolcadik percben hátrányba került az SZVSE, a hazaiak egy kicsiben elvégzett szögletet követően, Puskás fejesével kerültek előnybe, kihasználva a szegediek taktikai fegyelmezetlenségét. A folytatás viszont már inkább az SZVSE-ről szólt, a szünet után beszorította ellenfelét a szegedi csapat, amely kimondottan jó teljesítményt nyújtott a korai gólt követően.

Hiába a lehetőségek, a fiatal angyalföldi gárdából mindig volt valaki, aki az utolsó pillanatban odaért. Így volt ez a végén is, az utolsó húsz percben abszolút ellenfele fölé nőtt az SZVSE, és Dobronoky ziccerénél becsúszva, a gólvonal elől mentettek a hazaiak. A korai gól tehát mindent eldöntött, az ESMTK és a Honvéd II. elleni meccsekhez képest előrelépett az SZVSE, viszont egymás után a harmadik budapesti mérkőzését is elveszítette. A következő fordulóban vármegyei rangadó vár majd a szegediekre a Hódmezővásárhelyi FC ellen, majd két hét múlva ismét visszatérnek Budapestre, amikor is a Pénzügyőr vendégei lesznek.

Kelemen Balázs: – Gratulálok a fiúknak, jó teljesítményt nyújtottak! A játék képe alapján úgy érzem, nem érdemeltünk vereséget, a rutintalanságunk okozta a mai fiaskót. Dolgozunk tovább, azon vagyunk, hogy javítsunk a jövőben!

Vasas FC II.–SZVSE 1–0 (1–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 13. forduló. Budapest, Ilovszky Rudolf stadion, 300 néző. Vezette: Török Mihály (Nagy M., Havasi-Németh).

Vasas II.: Horváth – Farkas J., Puskás, Feledy, Mikolay (Ottucsák, 67.) – Forgó, Hős (Andresz, 74.), Szabó B., Kalmár (Boros, 55.), Farkas B., Rideg. Edző: László András.

SZVSE: Balogh – Kormányos, Csamangó (Ottlik, 74.), Rádai, Farkas M., Dobronoky, Benyó (Albert, 58.), Kelemen V., Papp, Kalapács (Ábrahám-Fúrús, 74.), Orovecz (Beretka, 58.). Edző: Kelemen Balázs.

Gólszerző: Puskás (7.).