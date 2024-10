Az Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia program támogatásával szeptemberben elindult az első közös teniszverseny a Hódmezővásárhelyi Tenisz Club és a Zentai Tenisz Klub részvételével. A két testvérváros sportolói között több mint 30 éves hagyomány van az éves teniszverseny formájában, idén azonban újabb mérföldkő következett a két klub kapcsolatában.

A két város kapcsolata tovább erősödik a tenisz által.

Fotó: Hódmezővásárhelyi Tenisz Club

A program célja, hogy a teniszt még szélesebb körben megkedveltessék a fiatalabbak a felnőttek között is. A két klub bővíti a rendszeres teniszoktatást, és infrastrukturális fejlesztések is lesznek a teniszpályákon. 2025 januárjától 12 hónapos tanfolyamok is indulnak, és határon átnyúló versenyek, közös tenisznapok is tervben vannak. A programok mellett a Hódmezővásárhelyi Tenisz Club három kültéri pályája új világítási rendszert kap, valamint a beltéri pályák világítása is megújul.