A felnőttek országos bajnokságán a Tuti Kori juniorjai közül többen is kiérdemelték az indulást. A nők mezőnyében Fazekas Vera mindhárom távon (1500, 1000 és 500 méter) 24. lett, így összetettben is ezt a pozíciót szerezte meg, míg Vető Rozina Emília közvetlenül mögötte, a 25. helyen zárt.

Éremmel térhetett haza a felnőtt ob-ról a Tuti Kori csapata.

Fotó: Baranyai Dorina

A férfiaknál Gárdián Lajos Zsombor 1500 méteren 35., 1000 méteren 26., míg 500 méteren 15. helyen végzett. Hallósy Dominik összetettben a 13. helyen végzett, Jancsó Zalán pedig 1500 méteren bronzérmes lett – az 1000 méteren elért 14., valamint az 500 méteren elért 7. helyével összetettben a hatodik pozícióban végzett az országos bajnokság mezőnyében. A váltóban egy sor indult a Tuti Kori színeiben, a kétezer méteres vegyesváltóban a Fazekas Vera, Vető Rozina, Jancsó Zalán, Hallósy Dominik összeállítású csapat a döntőbe jutva végül a negyedik helyet szerezte meg.

Hazai versenyeken szerepelt a Tuti Kori

Két alkalommal hazai jégen versenyezhettek a klub sportolói: a divíziós versenyen két ezüst- és egy bronzérmet szereztek. A 2. divízióban Fehér Anna 500 és 333 méteren is ezüstérmes lett, míg a legnagyobbak között, az 1. divízióban Tóth Dávid nyert bronzérmet 500 méteren, valamint 333 méteren ötödikként végzett.

A diákolimpia szegedi állomásán a III. korcsoportos lányok versenyében Gárdián Borbála Szonja 777 és 500 méteren is bronzérmet szerzett, míg Tóth Tímea Ilona mindkét távon aranyérmes lett. A III. korcsoportos fiúknál Fazekas Márton 777 méteren nyert aranyat, 500 méteren ezüstérmet, míg a IV. korcsoportos lányoknál Vető Rozina 1000 és 500 méteren is a leggyorsabb volt, így két aranyérmet is szerzett.