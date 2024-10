Egy gól döntött a vármegyei I. osztály 10. fordulójának rangadóján. Az Algyő–Tiszasziget meccsen a hazaiak ugyan a kapufát is eltalálták, de a három pontot jelentő gólt a Tiszasziget jegyezte: a vendégek szépen felépített támadásának végén egy beadást követően Dancsok lőtte ki a hosszút, amivel zsinórban hatodik győzelmét aratta a Tiszasziget, az Algyő pedig egymás után a harmadik meccsét veszítette el.

A Tiszasziget elvitte a pontokat Algyőről a vármegyei I. osztály 10. fordulójának rangadóján.

Fotó: Török János

Az éllovas Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. dolgát bő egy félidőn keresztül megnehezítette a Hódmezővásárhelyi FC II. Egy kipattanót követően ugyan Ördög találatával a szegediek szereztek vezetést, majd a Vásárhelyen is megfordult Vladul fejesével duplázta meg előnyét az osztály listvezetője. Az utolsó bő negyed órát emberhátrányban játszotta le a HFC II., mert egy sérülés miatt 10-en maradtak, ekkor pedig eldöntötte a meccset a Szeged-Csanád GA II. A Sándorfalva is a második félidő második felében szerezte a győzelmet jelentő gólokat a Szentesi Kinizsi ellen, a vendégek előtt adódtak ugyan lehetőségek 0–0-nál, de Horváth Krisztián két lövése is kevéssel ment el a kapu mellett.

Egy jól eltalált lövéssel nyert a Kiskundorozsma a Makó ellen, a Maros-partiak 1–0-nál ugyan büntetőhöz jutottak, de kihagyták ezt, így felzárkózott ellenfelére a Dorozsma. A Mórahalom is otthon tartotta a pontokat a Deszk ellenében. Döntetlennel debütált a Bordány nemrég kinevezett új edzője, Forgács Dávid. A Balástya elleni alsóházi rangadón a a hazaiak két nagy helyzetet is elhibáztak, egyszer a kapufa mentette meg a vendégeket a góltól. A Balástya Törköly érintés nélkül, szögletből szerzett góljával szereztek vezetést, majd szintén egy szöglet után, az utolsó pillanatokban egyenlített a Bordány, ezzel egy pontot otthon tartott.

Vármegyei I. osztály, 10. forduló

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Deszk 2–0 (0-0)

Mórahalom, 150 néző. Vezette: Szűcs Gábor – jól (Vén, Tóth I.).

Mórahalom: Mison – Vajda, Heidrich, Rádóczi, Ábrahám (Hovanyecz, 87.), Fehér, László, Kelemen (Holcsik, 38.), Szekeres (Szűcs, 75.), Csizmadia (Bokányi, 70.), Perpauer (Papp Zs., 75.). Edző: Korom Tibor.

Deszk: Csikkel – Márkus, Szabó R. (Ruzsáli, 65.), Martinkovics, Adamov, Csehó (Kovács B., 65.), Baucic, Szanka, Markovics, Matyelka, Kormos (Salánki, 75.). Edző: Csordás József.

Gólszerzők: Szekeres (60.), Holcsik (71.).

Kiállítva: Szabó R. (90.).

Jók: Heidrich, Holcsik, László, Fehér, ill. Csikkel, Adamov, Matyelka, Markovics.

Korom Tibor: – Örülök a győzelemnek, nézzük a pozitívumokat: nyertünk. Játékban további fejlődést várok a csapattól.

Csordás József: – Egy közepes iramú, közepes színvonalú meccsen a helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten nyert. Gratulálok a Mórahalomnak, és sok sikert kívánunk a továbbiakban!