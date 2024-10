Az alapszakasz első felének utolsó fordulóját játsszák le a vármegyei I. osztály résztvevői a hétvégén. A forduló nyitómeccsén az éllovas Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a hárommeccses győzelmi sorozatból érkező Kiskundorozsmát fogadta. Az éllovas már az első percben betalált, majd fontos pillanatban, közvetlenül a félidő előtt növelte előnyét.

A fehérmezes Szeged-Csanád GA II. tizedik sikerét aratta a vármegyei I. osztály idei szezonjában.

Fotó: Török János

A vendégek ugyan hamar szépítettek a második félidő elején,de a következő negyed órában a bajnokesélyes lerendezte a meccset, és végül behúzta a három pontot. A Szeged-Csanád GA II. ezzel szezonbeli tizedik sikerét aratta a bajnokságban.

Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Kiskundorozsma 5–1 (2-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum gyakorlópálya, 150 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Barta, Gera)

Szeged-Csanád GA II.: Kenyeres – Nógrádi, Gera B., Vladul (Budai, 63.), Botic, Gera N., Simon (Sándor, a szünetben), Bakó (Takács, 63.), Dudás (Pataki, a szünetben), Nagy D., Ördög (Kapic, 63.). Edző: Bilics Igor.

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á. (Bárkányi, 81.), Molnár K., Szil (Szántó, 55.), Hochheiser, Ottlik (Simon, 75.), Magyar (Török, 69.), Fülöp, Lóki, Molnár Á. (Agócsy, 69.), Kis B. Játékos-edző: Magyar György.

Gólszerzők: Nagy D. (1.), Vladul (45., 55.), Nógrádi (58.), Ördög (62.), ill. Magyar (47.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Bilics Igor: – Nagyon jó meccset játszottunk egy korrekt csapat ellen. Az első perctől kezdve jó hozzáállással futballoztunk és ennek meg is lett az eredménye. Örülök, hogy végig tudtuk tartani a ritmusunkat és fegyelmezettek maradtunk.

Magyar György: – A bajnokaspiránshoz látogatva sem a busz beparkolása volt a célunk, és sajnos gyorsan gólt is kaptunk. Igyekeztünk felvenni a lépést, és véleményem szerint három-egyig aránylag szorossá is tudtuk tenni a mérkőzést, de az egész meccses védelmi megingásainkat azonnal büntette a gyorsan játszó szegedi csapat. Ilyen meccsekből kellene több, hogy mindenki a saját bőrén érezze, hova lehet és kell fejlődni.

A 11. forduló további programja:

Ma, 14.30: Makó–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Balástya–M-Perfect Home-Algyő, Tiszasziget–Sándorfalva, Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi FC II., Deszk–DB Futball Bordány.