Már minden csapat játszott mindenkivel a vármegyei I. osztály idei szezonjában, az alapszakasz odavágóinak utolsó fordulóját rendezték ugyanis a hétvégén. A listavezető Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. már az első percben előnybe került a Kiskundorozsma ellen, és végül magabiztos sikert aratott, ezzel a szegediek 11 meccsükből tízet is megnyertek.

Döntetlent hozott a Tiszasziget és a Sándorfalva rangadója a vármegyei I. osztály 11. fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

Hogy hány pontos előnnyel zárják az odavágókat, az a mögötte álló két csapat, a Tiszasziget és a Sándorfalva rangadójától függött. A hazaiak ugyan domináltak az első félidőben, és egy jobb oldali beadást követően előnybe is kerültek, majd a második játékrész elején akár kétgólos is lehetett volna az előnyük. A kimaradt ziccer után azonban hamar fordított a magára találó Sándorfalva, de a hazaiak végül egy pontot otthon tartottak – mindez azt jelenti, hogy mindkét gárda hét-hét ponttal áll a Szeged-Csanád GA II. mögött a tabella második és harmadik helyén.

Negyedik a Makó, amely szűk különbségű sikert aratott a Mórahalom ellen, pedig a vendégek 0-0-nál egy támadáson belül kétszer is a kapufát találták el. Lezárult az Algyő negatív sorozata, három vesztes meccs után Balástyán javított a tavalyi ezüstérmes, Csányi Ádám centerezésére Patai érkezett, és juttatta korán vezetéshez az Algyőt. A folytatásban is a vendégek irányították a meccset, Pócs volt higgadt a ziccerénél, és a hazai kapus, Nagy Bendegúz remek védései okán nem alakult ki nagyobb különbség.

A Hódmezővásárhelyi FC II. viszont több ziccert is elpuskázott az első félidőben Szentesen, mindezt meg is büntették a hazaiak. Egy jobb oldali beadást követően Horváth Krisztián becsúszva juttatta vezetéshez a Szentest, majd egy szép akciót követően, a végletekig kijátszott támadás végén a Kurca-partiak támadója az üres kapuba lőtt, megszerezve ezzel önmaga és csapata második gólját. Bartucz Péter szöglet utáni bombagólja mindent eldöntött, egymás után negyedik hazai meccsét is megnyerte a Szentes. Győzelemmel debütált a Deszk régi-új edzője, Papp Endre irányításával fontos meccset nyert meg a deszki csapat a Bordány ellen.