Parázs rangadót nyert meg a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. Algyőn a vármegyei I. osztály 8. fordulójában. Az élen álló szegediek Vladul Stefan góljával szereztek vezetést egy szép akció után, majd a szünet előtt Rébéket állította ki a játékvezető. Az emberhátrányba kerülő algyőiek azonban nagyot küzdöttek, és a pontszerzéstől sem álltak messze, végül azonban az éllovas a nyolcadik meccsét is megnyerte, az Algyő pedig elveszítette veretlenségét.

Nyolc forduló után is hibátlan a Szeged-Csanád GA II. a vármegyei I. osztály idei szezonjában.

Fotó: Gémes Sándor

A forduló másik rangadóján, a Sándorfalva–Makó meccsen a végjáték több fordulatot is hozott, ám László Levente átlövésével végül egy pontot megmentett a Makó. Véget ért a Kiskundorozsma nyeretlen szériája, amely a Deszket győzte le, míg a Tiszasziget zsinórban a negyedik meccsét húzta be, így a Balástya továbbra is nyeretlen a bajnokságban. Bár három góllal vezetett a szünetben a Mórahalom, és a második félidő elején lezárhatta volna a meccset, a Hódmezővásárhelyi FC II. két gólt is szerzett a térfélcsere után, és még helyzete is volt a döntetlenhez, ám a három pont a homokhátiaké lett.

Vármegyei I. osztály, 8. forduló

Kiskundorozsma–Deszk 3–2 (2-1)

Gólszerzők: Molnár Á. (27., 72., az elsőt 11-esből), Fülöp Á. (42.), ill. Jeszenszky R. (24.), Szabó R. (67., 11-esből).

Hódmezővásárhelyi FC II.–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 2–3 (0-3)

Gólszerzők: Pálinkás (54.), Péter (70.), ill. Szekeres (15., 42., az elsőt 11-esből), Vajda (34.).

Sándorfalva–Makó 2–2 (1-0)

Gólszerzők: Bánóczki (43.), Miletic (89.), ill. Frank (87., 11-esből), László (91.).

M-Perfect Home-Algyő–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 0–1 (0-1)

Gólszerző: Vladul (31.).

Kiállítva: Rébék (45., Algyő).

Balástya–Tiszasziget 1–5 (0-3)

Gólszerzők: Bagi (59.), ill. Baka (17.), Szilágyi (40., 55.), Rédei (44.), Dancsok (84.).

A DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi meccset vasárnap 15 órától rendezik.