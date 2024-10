Vladul Stefan találata döntötte el az Algyő–Szeged-Csanád GA II. mérkőzést a vármegyei I. osztály 8. fordulójának rangadóján. A hazaiak ugyan az első félidő végére nemcsak gól-, hanem emberhátrányba is kerültek, miután Rébék má­­sodik szabálytalanságára ismét előkerült a sárga lap, de a második félidőben még tíz emberrel játszva is megvoltak az Algyő lehetőségei a pontszerzésre. Ez végül elmaradt, a listavezető így továbbra is pontveszteség nélkül áll a tabella élén, míg az Algyő szezonbeli első vereségét szenvedte el.

Fotó: Karnok Csaba

A Sándorfalva úgy tűnt, a 89. percben lőtt góllal legyőzi a Makót, csakhogy a vendégek egy szöglet utáni lecsorgót kö­­vetően László átlövésével egyenlítettek, így döntetlenre mentették a meccset. Sőt, a legvégén még Frank fejesével akár nyerhettek is volna a Maros-partiak. A következő fordulóban újabb rangadó vár majd a Sándorfalvára, hiszen a Szeged-Csanád GA II. vendége lesz a kilencedik forduló nyitómeccsén.

Zsinórban negyedik meccsét nyerte meg a Tiszasziget, amely ezúttal Balástyán aratott győzelmet. Bány Tamás csapata vezető gólját követően két szöglet után is eredményes volt a félidőig, majd a második játékrész elején újra betalált, és még az is belefért, hogy elrontson egy tizenegyest. Ezzel a győzelmével a Tiszasziget már a tabella harmadik helyére ug­­rott előre.

Három góllal vezetett a Mórahalom is a Hódmezővásárhelyi FC II. otthonában, egy rossz hazaadásra csaptak le a vendégek, és szerezték meg harmadik góljukat a szünet előtt. A térfélcsere után akár végleg eldönthette volna a meccset a Mórahalom, de kimaradt a ziccer, ellenben egy bombagóllal szépített a HFC II. A lelkes hazaiak ugyan jól küzdöttek, de végül a háromgólos hátrányból nem sikerült a pontmentés számukra.

Négy nyeretlen meccs után újra három pontot szerzett a Kiskundorozsma, amely fordulatos meccset játszott a Deszkkel. A vendégek a második félidő közepén egalizáltak, viszont Molnár Ádám második találatával otthon tartotta a három pontot a dorozsmai gárda, míg a Bordány és a Szentes először játszott döntetlent az idei szezonban, a hazaiaknál Nagy Torma Ricsárd edző elköszönt a csapattól.