Egy-egy szöglet utáni fejesből volt eredményes a Szeged-Csanád GA II. és a Sándorfalva is a vármegyei I. osztály rangadóján. A forduló előtt az első két helyen álló gárda derbije a zárt védelmek csatáját hozta, a második félidő elején ugyan a vendégeknek volt egy jobb periódusuk, de ez nem hozott gólt. Az utolsó percekben mindkét félnek megvolt a labdája a győzelemhez, de ezek a helyzetek kimaradtak, így ebben a szezonban először veszített pontot a listavezető szegedi csapat.

A Sándorfalva az első csapat, amely pontot tudott szerezni a Szeged-Csanád GA II. ellen a vármegyei I. osztály idei szezonjában.

Fotó: Török János

Meglepetésre kikapott az Algyő Szentesen. A hazaiak egy felívelt labda után voltak eredményesek a meccs korai szakaszában. Bár az Algyő labdabirtoklásban ellenfele fölé nőtt, de mindez nem mutatkozott meg helyzetekben – sőt, a második félidő elején Dovics egy szenzációs gólt lőtt, miután félfordulatból bombázott az algyői kapuba. A vendégeknek csak a szépítésre futotta a ráadásban, így a szezonban második vereségüket szenvedték el. Kiütéses sikert aratott Tiszasziget a Bordány ellen, ezzel pedig így már a dobogó második fokán áll. Mórahalmon tudott nyerni a Kiskundorozsma, bár az elején a hazaiak kétszer is a kapufát találták el, de a Dorozsma egy szabadrúgás után betalált, majd egy szögletet követően növelte is az előnyét. A Makó magabiztos sikert könyvelhetett el a HFC II. ellen. Nincs már nyeretlen csapat a bajnokságban, miután az immáron Puskás István által vezetett Balástya győzni tudott a Deszk otthonában. A vendégek egy olyan szituáció után találtak be, amelyre a Magyarország–Hollandia meccsen volt példa: egy rosszul elvégzett kirúgást követően a tizenhatoson belülről járt közvetett szabadrúgás a Balástyának, ám a hollandokkal ellentétben a balástyaiak ezt gólra váltották, és bár kétgólos hátrányból is megmenthetett volna egy pontot a Deszk, végül a Balástya megszerezte első győzelmét.