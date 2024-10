A Dunaharaszti elleni szezonnyitón elszenvedett vereség után a Győrt fogadta az első hazai mérkőzésén a Vásárhelyi Kosársuli. A két gárda az előző kiírásban az ötödik helyért csatázott egymással, akkor a vásárhelyiek nyerték a párharcot. Az első negyed végéhez közeledve a Győr 10–0-ás futásának köszönhetően fordított, és 12–17-re vezett, ám a vásárhelyieknek még a negyed vége előtt sikerült fordítaniuk, 21–20. A második tíz perc sem hozott változást a játékban, Blint dudaszós kosarával végül 33–31-re a Kosársuli vezetett a nagyszünetben.

Megnyerte a szezon első hazai meccsét a Vásárhelyi Kosársuli.

Fotó: Hunbasket.hu

A harmadik negyed is hasonlóan szoros játékot hozott, bár 39–40-nél hat vásárhelyi pont jött válasz nélkül, de a harmincadik percet döntetlennel, 48–48-cal zárták a felek. Az utolsó negyedben viszont lejátszotta ellenfelét a pályáról a vásárhelyi csapat, amely egy 17–0-ás rohanással gyakorlatilag lezárta a meccset. Ezt a szériát a győri időkérés sem tudta megtörni, csupán négy vendégpontot hozott az utolsó negyed, szemben a vásárhelyi 27-el, így vgéül magabiztos, 75–52-es sikert aratott a szezon első hazai bajnokiján a Vásárhelyi Kosársuli.

Sasa Vejinovic, a Kosársuli edzője: – Utolsó negyedben megnyerni egy mérkőzést arra utal, hogy a csapat egy másodpercre sem hátrál meg – ez nekünk most sikerült. Néhány győri betlit tökéletesen tudtunk kihasználni. Gratulálok a Győrnek, mint mindig, most is kellemetlen ellenfélnek és nagyon jó csapatnak számítanak! Nagyon örülök, hogy sikerült felülkerekednünk.

Lógár Bence, a Győr edzője: – Nagyon nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Megint egy negyedik negyedbeli rövidzárlat okozta a vesztünket… Nagyon gyorsan rendbe kell rakni a fejünket, mert egyáltalán nem jó az út, amin most vagyunk. A Vásárhelynek gratulálok, főleg a negyedik negyedben nagyon szépen játszottak, mi pedig megyünk tovább és javítani fogunk!

Vásárhelyi Kosársuli–Agrofeed UNI Győr 75–52 (21-20, 12-11, 15-17, 27-4)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 2. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 500 néző. Vezette: dr. Varga, Farkas, Fodor.

Kosársuli: Borbáth 12, Balogh 10, Bálint 25/3, Utasi 9, Orgona 11/6. Cserék: Bősz 8/6, Megyesi. Vezetőedző: Saša Vejinović.

Győr: Dani, Kámán B. 11/3, Tóth-Erdei 2, Köcse 8/3, Kámán K. 8. Cserék: Bakon 14/6, Hágen 7/3, Horváth 2, Zalka, Gombos, Sólyom, Szűr. Vezetőedző: Lógár Bence.