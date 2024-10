A tavalyi szezon után a 2024–25-ös idényben is 12 csapat alkotja a férfi röplabda Extraliga mezőnyét. Az oda-visszavágós körmérkőzésekből álló alapszakaszt követően a legjobb nyolc csapat jut be a rájátszásba, míg a kilencedik-tizenkettedik helyen végzett csapatok újabb oda-vissza meccseket játszanak egymással a végső helyezésekért. A Vidux-Szegedi RSE számára vasárnap kezdődik meg az új idény, amikor is a címvédő Kaposvár vendégeként lépnek pályára az első fordulóban – immáron nem Berkes Zoltán vezetésével, hiszen a csapat vezetőedzője a nyáron a brazil Otávio Ricardo Ferrigno Machado lett a gárda mestere.

Brazil szakember vette át a Vidux-Szegedi RSE irányítását.

Fotó: Kocsis Alíz/SZRSE

– A lehető legerősebb csapatot szeretném felkészíteni az első három mérkőzésre. Már az elején az volt velük kapcsolatban az érzésem, hogy ők az egyik legerősebbek, és továbbra is úgy látom, nagyon nagy potenciál van bennük. A másodedzőmet, Strezeneczki Gyulát arra kértem, hogy segítsen nekem és a játékosoknak abban, hogy erősnek és pozitívabbnak érezzék magukat, és higgyék el, hogy jó meccsekkel tudjuk kezdeni a szezont, hogy aztán a mi szintünkön lévő csapatokkal találkozhassunk. Attól a héttől kezdve, hogy megérkeztem, komoly fizikai felkészülést végeznek a srácok az edzőteremben, majd áttértünk a technikai edzésekre. Az elmúlt két hétben pedig inkább a taktikai részre, vagyis a játékrendszerre koncentráltunk. Azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy játsszanak - nyomás nélkül, azt akarom, hogy boldogok legyenek a pályán, és azért megyünk oda, hogy megnehezítsük ennek a három csapatnak az életét – nyilatkozta Otávio Ricardo Ferrigno Machado a szezonkezdet előtt.

Három idegenbeli meccsel kezd a Vidux-Szegedi RSE

A csapat kerete is alakult, hiszen visszatért a korábban Szegeden játszó feladó, Filius István.

– Régi vágyam volt, hogy újra játszhassak, kényszerből hagytam abba a játékot. Most a munkám megengedi, hogy beleférjenek az edzések. Harminchat éves vagyok, a keret legidősebb játékosa, korábban a HPQ Szegedben játszottam, nosztalgikus érzés újra itt lenni – mondta Filius István, aki ezt megelőzően a Békéscsaba másodedzőjeként dolgozott.