Hétfőn vált hivatalossá, hogy a görög Aszterasz Tripolisz közös megegyezéssel szerződést bontott Ádám Martinnal. A forráskúti csatár ezzel szabadon igazolhatóvá vált, csak hogy mint az M4 Sport kitért rá, ez korántsem jelenti azt, hogy hamarosan pályára is léphet új csapatában.

Ádám Martin legközelebbi pályára lépésééig minden bizonnyal januárig kell várni.

Fotó: Koncz Márton

Korábban ugyanis a szabaddá vált játékosok a szerződéskötést követően rögtön játszhatott hivatalos mérkőzéseken is, mostanra viszont megváltozott a szabály. A szabadon szerződtethető játékosok bármikor szerződést köthetnek új klubjukkal, viszont regisztrálni csak az átigazolási időszakban lehet az adott futballistát, és csak ezt követően léphet pályára bajnoki mérkőzésen a játékos. Az M4 Sport megkereste a Magyar Labdarúgó Szövetséget, akik válaszukban elmondták: Magyarországon 2025. január 15-től február 14-ig tart a legközelebbi átigazolási időszak, azaz Ádám Martin amennyiben Magyarországon folytatná a karrierjét, akkor január 15-e után léphetne pályára.

Újpesten nem tervezik szerződtetni Ádám Martint

A csakfoci.hu közben arról ír, úgy értesültek, a 30 éves csatár szerződtetése jelenleg nincs napirenden az Újpest FC-nél. Ami a külföldi lehetőségeket illeti, hasonló a szabályozás, azaz csak az átigazolási időszakban lehet regisztrálni új játékost, így az európai ligák mindegyikében januárban nyit ki az átigazolási ablak – ezáltal az is biztos, hogy amennyiben európai csapatban folytatja Ádám Martin, akkor 2024-ben már nem játszik bajnoki mérkőzést.

Átigazolási időszak egyébként jelenleg Jordániában van nyitva, január 1-el pedig olyan országokban nyílik meg a piac, mint Albánia, Dánia, Németország, Franciaország, vagy Anglia.

Papp Gábor, a játékos menedzsere az M1-nek elmondta, alaposan át kell gondolniuk, hol folytassa majd a karrierjét a 30 éves csatár, és elárulta, Magyarországról nem egy érdeklődő csapat van.

– Le kell vonnunk a tanulságokat, be kell azonosítani, hogy mi a mi saját felelősségünk. Bár a lehető legnagyobb gondossággal próbáltunk választani a nyáron, valamiért ennek így kellett lennie, hogy ez ilyen szinten félrement. Ami a jövőt illeti, van egyszer a magyar piac, és innen már most nem egy érdeklődőnk van. És van a távol keleti, ahol sértetlen Martin renoméja. BL-elődöntőt játszott néhány hónapja, háromszoros koreai bajnok. Szóval magyar, távol-keleti és van a harmadik, amibe beletennék mindent mást. Még az is előfordulhat, hogy felfele sikerül bukni, de az biztos, hogy nagyon alaposan körbe kell majd járni. Még egy ennyire balul sikerült váltást nem bír el a válogatott karrierje – nyilatkozta az M1 megkeresésére Papp Gábor.