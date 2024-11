Júliusban kétéves szerződést írt alá a görög élvonalbeli Aszterasz Tripolisz csapatával Ádám Martin. A forráskúti csatár azonban 11 bajnokin nem tudott gólt szerezni, idény közben posztriválist is kapott az olasz Federico Macheda személyében, és az utóbbi időszakban már egyre kevesebb játéklehetőséget is kapott. A mai napon az Aszterasz hivatalos honlapján bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak a 30. születésnapját múlt héten ünneplő csatárral, aki így szabadon igazolhatóvá vált.

Négy hónap után távozott görög csapatától Ádám Martin.

Fotó: Aszterasz Tripolisz

– Nagyon jó érzésekkel érkeztem a csapathoz, semmi rosszat nem tudok mondani az Aszteraszról. Minden adott volt, hogy közösen sikereket érjünk el, és bár valamiért ez nem sikerült, az élet megy tovább – nyilatkozta immáron ex-klubja honlapján Ádám Martin.

Ádám Martin: ez volt a legjobb megoldás mindenki számára

– A klub is partner volt abban, hogy váljunk el békében már a válogatott szünetben. Azt gondolom, ez volt a legjobb megoldás mindenki szempontjából. A héten biztosan fújok egyet, aztán jövő héttől elkezdek azon dolgozni, hogy fizikailag és mentálisan is top állapotban tegyem meg a következő lépést a karrieremben. Harmincéves vagyok, fizikailag még soha voltam ilyen jó állapotban, és bár gyatra volt az őszöm, nem olyan régen még elődöntőt játszottam az ázsiai BL-ben, és a harmadik koreai aranyamat sem ajándékba küldik majd utánam Forráskútra Ulszanból. A múltból persze nem lehet megélni, úgyhogy újra bizonyítanom kell mindenkinek, de leginkább magamnak. Emellett természetesen továbbra is célom a válogatottban való szereplés, de egyelőre az a legfontosabb, hogy rendbe tegyem magam, és megtaláljam a számomra ideális következő állomást – idézi a Nemzeti Sport Ádám Martint.