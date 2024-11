A Török György 2024 őszi veterán kispályás labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában az Amnézia nagy segítséget kapott a Szindikátus együttesétől azzal, hogy utóbbi legyőzte azt a Vojvodinát, amely éppen az Amnézia ellen 1–0-ra nyert a 11. játéknapon.

Az Amnézia együttese megint megnyerte a 45 éven felüliek bajnokságát. Fotó: Szervezők

Amnézia: éltek az eséllyel

Így az utolsó, 13. fordulóban a címvédő – amely a 35. Zengő Alföld Kék Mókus-kupán is elindul – esélyt kapott arra, hogy újra megnyerje a sorozatot. Ehhez éppen a Szindikátus ellen kellett minimum egy pontot szereznie Tóth Szabolcs együttesének. Ez sikerült is, és ugyan az eredmény azt mutatja, szoros volt a csata, de a meccsen végig az Amnézia akarata érvényesült, vezetett a szünetben 2–0-ra, majd 3–1-re és 5–2-re is, a Szindikátus a lefújás pillanatában tudta megszerezni a negyedik gólját.

A 13. (utolsó) forduló eredményei: Pázsit–Reneszánsz 2–7, Újszeged–Prémium Piac 5–5, Amnézia–Szindikátus 5–4, Altax 1985–Vojvodina 2–7, Bokafogó–Lanerossi 0–3, Sándorfalva–Ságvári 1–2, T-Boy–Aradi Vendéglő Szőreg 1–2.

Végeredmény: 1. Amnézia 36, 2. Reneszánsz 33 (76–32), 3. Vojvodina 33 (45–22), 4. Szindikátus 27, 5. Prémium Piac 21, 6. Altax 1985 19, 7. Aradi vendéglő Szőreg 16 (29–48), 8. T-Boy 16 (34–36), 9. Újszeged 14, 10. Lanerossi 13, 11. Ságvári 12, 12. Bokafogó 11, 13. Sándorfalva 7, 14. Pázsit 4 ponttal.

Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény döntötte el a sorrendet.

A győztes csapat névsora: Kovács Szabolcs, Kovács Zoltán, Erhardt Szilárd, Szélpál Péter, Szentágotai Szabolcs, Koncz Zsolt, Tóth Szabolcs, Heffner Gábor, Magyar György, Döme Zoltán, Kothencz Péter, Szőke Péter, Sümeghy Balázs, Krajczár István, Kozma István, Hódi István, csapatvezető: Tóth Szabolcs.