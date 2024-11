Dicséretre méltó teljesítményt nyújtott a Pick Szeged a Kielce otthonában. A jó kezdés után 4–3-nál jártak utoljára előrébb a kékek. A 44. percben 28–25-re vezetett a lengyel sztárcsapat, de egy remek 6–0-s sorozatnak – Bodó Richárd góljával, asszisztjaival, Thulin bravúrjaival, Kalaras pazar védekezésével – köszönhetően az 53. minutumban már 28–31 állt az eredményjelzőn. Innen kettős emberhátrányban sem engedte már egyenlíteni a Szeged a Kielcét, így történelmében először hozta el a két pontot a Hala Legionówból a 35–31-es győzelemmel.

Bodó Richárd és Michael Apelgren (középen) egyaránt dicsérte a Pick Szeged védekezését.

Fotó: Karnok Csaba

– Titkon reménykedtem benne, hogy idegenben is sikerül legyőzni ezt a bombaerős Kielcét – kezdte meccs utáni értékelését a két gólig jutó, de ezeknél is fontosabb asszisztokat kiosztó Bodó Richárd.

A magyar válogatott balátlövőjéhez hasonlóan Michael Apelgren is a szurkolók támogatását emelte ki. A szegedieket ugyanis nagyjából százan elkísérték Lengyelországba, akiknek a buzdítása az egész mérkőzés során jól hallható volt a televíziós közvetítés során is.

Dicséret a szurkolóknak és a védelemnek

– Hálásak vagyunk azoknak, akik elkísértek bennünket. Mentálisan sokat segítettek nekünk, végig éreztük a támogatásukat. Kiegyenlített meccsen az utolsó tíz percben éltünk a lehetőségünkkel. Összetartottunk, büszke vagyok a csapatomra! Csodálatosan védekeztünk, az ilyen mérkőzések megnyeréséhez pedig erre van szükség – nyilatkozta Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.

Remek teljesítményekből nem volt hiány

Több kiemelkedő teljesítmény is akadt szegedi oldalon. Tobias Thulin 37 százalékos védési hatékonysággal zárt. Kalaras tanárian védekezett, Smárason és Kukics jól szervezte a támadásokat néhány hiba ellenére is, Bodó remek asszisztokat osztott ki. Bánhidi négy gólt lőtt és büntetőket harcolt ki, míg négy hibája ellenére is hatszor betalált Mario Sostaric.

Bodó Richárd dicséretei

A 21 éves jobbszélső öt lőtt góljával hívta fel magára a figyelmet, ami miatt Bodó Richárd dicséretét is kiérdemelte.

Fotó: Karnok Csaba

– Mindenki hozzátett ehhez a győzelemhez. Azok is, akik az utóbbi időszakban kevesebb játéklehetőséget kaptak. Gratulálok nekik, ez egy igazi csapatmunka volt. Egy fizikálisan erős Kielcével szemben nyertünk annak ellenére, hogy az első félidőben átlövésből nem voltunk eredményesek. A másodikra viszont picit elfáradtak, míg a mi védelmünk Kalarassal, Mackovsekkel és Jeliniccsel remekül dolgozott – emlékezett vissza a mérkőzés legfőbb momentumaira Bodó.