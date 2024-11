34 pontot gyűjtve, hatpontos előnnyel áll a vármegyei II. osztály élén féltávnál a Csongrád-Draxi Gép Kft. A csapat a tavalyi bronzérem után még rá tudott kapcsolni, és idén nagyszerű teljesítményt nyújt.

– Számunkra is meglepetés, hogy ilyen sikeresek lettünk. Nyáron nagyon nehezen állt össze a kép, a csapat túlnyomó része pedig nem tud edzésre járni. Sokan vidéken dolgoznak, vagy járnak iskolába. Végül kialakult egy lelkes, fiatalokból álló csapat, amely úgy gondolom, az utóbbi időszak egyik legtehetségesebb fiatal csapata lett, nem megsértve ezzel a korábbiakat. Ha a külső körülmények nem befolyásolnák a lehetőségeinket, akár többre is hivatott lenne ez a keret. Szeretném kiemelni Lévai Misi szerepét, aki csapatkapitányként édesapja is a fiataloknak, akik felnéznek az edzőre, Bíró Mihályra – mondta lapunknak Kiss István, a klub elnöke.

Nyáron pedig nem tűnt egyszerűnek a helyzet, hiszen kapusgondokkal is meg kellett küzdenie a csapatnak.

– A munkánkat dicséri, hogy keresték a kapusainkat. Örülünk, hogy magasabb osztályba tudtak igazolni, viszont kellemetlen szituációba kerültünk. Két nagyon jó sportembert sikerült a csapatunkba állítani, akik egyaránt jó teljesítményt nyújtottak az ősszel. Egymásra talált a közönség és a csapat is, szurkolóink eljöttek Mindszentre és Baksra is, szóval összegezve: most süt a nap felettünk – tette hozzá Kiss István.

Az utánpótlás is eredményes Csongrádon

A Csongrád egészen az utolsó őszi fordulóig veretlen volt, majd a zárókörben a Mártély idegenben tudta legyőzni a csapatot.

– Nem tudtunk készülni az idény közben, ez pedig kiütközött, az utolsó meccsre elfáradtunk. Nincs gond, nagyobb csapatoknál is előfordul ilyesmi, ettől nem törtünk meg. Nincs kijelentve, hogy bajnokságot kell nyernünk, akkor kell átmennünk a hídon, ha odaérünk. Persze, ha így alakulna, elgondolkoznánk az osztályváltáson, de egyelőre edzenünk és dolgoznunk kell. Szinte kizárólag csongrádiakból áll a keretünk, én elnökként ragaszkodok a fiatalokhoz, ezért neveljük őket, hogy beépüljenek a felnőttekhez. Az utánpótlásunk is eredményes, minden csapatunk dobogón áll, ez is mutatja, hogy kiváló munkát végeznek az utánpótlásban dolgozó edzőink – zárta Kiss István.