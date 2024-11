Kiválóan végződött a 2024-es év Dobó Zsombor számára. Az SZVSE atlétája ugyanis magabiztos teljesítménnyel nyert aranyérmet a Gymnasiadén, azaz a középiskolások világversenyén. 59,16 méteres eredményével közel egy méter előnnyel végzett a második ukrán versenyző előtt, így a dobogó tetejére állhatott.

Fotó: SZVSE Atlétika szakosztály

– Szerettem volna érmet nyerni, ez szerencsére sikerült is. Az volt a célom, hogy elsőre egy olyan dobásom legyen, amellyel a többieknek is meg tudom mutatni, mire vagyok képes. A későbbiekben persze szerettem volna javítani, és az utolsóra sikerült is dobnom egy hatalmasat, de azt sajnos kiléptem, viszont így is sikerült nyernem – mondta lapunknak a 18 éves szegedi atléta.

Plusz motivációt ad az arany Dobó Zsombor számára

Dobó Zsombor számára igencsak eseménydús év volt az idei, hiszen a perui U20-as világbajnokság mellett érettségizett is az idén. Limában 97 centiméter hiányzott a döntőhöz, ahol a 14. helyen zárt.

– Sosem volt még olyan hosszú a szezon, mint most, október végén lett vége, ezáltal egy éve nem volt pihenőm. Minden eltolódott ebben az évben, így az az U20-as világbajnokság is augusztus végén volt, de atlétikában nem megszokott egy októberi világverseny sem. Nagy kihívás volt erre külön felkészülni, főleg, hogy az U20-as vb-t követően visszább esett a motivációm is. Ez a Gymnasiade viszont fellendítette mindezt, jót tett a lelkemnek, sokkal motiváltabban tudok építkezni jövőre, nagyon kellett a lelkemnek egy ilyen eredmény – tette hozzá Dobó Zsombor.

Az SZVSE dobóatlétája keresztül utazta a világot, hiszen egy perui, valamint egy bahreini versenyen is szerepelt idén, ám egy kis pihenést követően kezdődhet a felkészülés a következő szezonra.

– Nagyon sok tapasztalatot szereztem idén, sok dolgot láttam és sok új emberrel ismerkedtem meg. Pár héten belül kezdjük az alapozást, jövőre az U20-as Európa-bajnokság lesz a fő versenyem, ahol szeretnék dobogós helyen végezni. Lesz még egy Universiade is, valamint ha sikerül kijutnom, akkor egy U23-as dobó Európa-kupa is a programban lehet – zárta Dobó Zsombor.