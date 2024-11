Vasárnap befejeződtek az NB III.-as labdarúgó-bajnokság csoportjainak küzdelmei is. A Dél-keleti csoportban még egy mérkőzést pótolnak, ennek végeredménye a HFC téli pozícióját is befolyásolja. Amennyiben a Szolnok legyőzi otthon a Honvéd II.-t az előttünk álló hétvégén, akkor megelőzi a tabellán.

A HFC labdarúgója, Gréczi Márton (középen jobbról) kilencszer örülhetett saját góljának az NB III.-as labdarúgó-bajnokság őszi idényében.

Fotó: Karnok Csaba

Az őszt tizenhét ponttal záró Hódmezővásárhelyi FC házi gólkirálya Gréczi Márton, aki a tizenhét forduló alatt kilenc gólt szerzett. Éppen annyit, mint a teljes 2023–2024-es szezonban.

– Mindkettő, mert jobban is használom ki a lehetőségeimet, de az edzőváltás óta más pozícióban is játszom. Antal Krisztiánnál a szélen futballoztam, ahonnan szerintem kiszámíthatóbb volt a játékom, míg Szűcs Róberttel átálltunk a két csatáros rendszerre, elém pedig középről indulva jobb szituációk tárulnak – válaszolta arra a kérdésünkre Gréczi Márton, hogy mi az oka annak, hogy idén sokkal gólerősebben játszik, mint tavaly.

Rosszul kezdett a HFC

Nem indult jól a szezon a HFC-nek. Hat fordulót követően edzőváltás történt a csapatnál, Antal Krisztiánt a sportigazgató Szűcs Róbert váltotta megbízott edzőként. A tizenkettedik fordulóig kellett várni az első győzelemre, ezalatt hatszor is döntetlent játszottak.

– Sajnos elég gyengén kezdtünk. Az előző szezonban is volt sok ikszes meccsünk, de azok közül sokat sikerült végül behúzni, most viszont nem. A Dabason szerzett első győzelmünkkel viszont szereztünk egy kis önbizalmat, az ősz végére kiegyenesedtünk – magyarázta.

Fortuna sem állt mellettük

A 24 éves Gréczi Márton hozzátette, több mérkőzésen is úgy érezte, a szerencse is elpártolt mellőlük. A szezonzárón a Honvéd II. ellen is a 89. percben vesztettek el két pontot a háromból…

A vásárhelyiek ezen a héten még edzenek, utána viszont pihenőre vonulnak. Január első napjaiban kezdik meg az alapozást a március 2-án rajtoló tavaszi idényre, amelyre Gréczi szerint a középmezőny eleje lehet a célkitűzésük. Ehhez a jelenlegi pontszámot nem elég megduplázni, de ígyis reálisnak tartja.