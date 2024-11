Szép számú közönség előtt játszották az NB III.-as vármegyei rangadót. Akik egy kicsit később érkeztek az SZVSE-stadionba, sokmindenről lecsúszhattak, hiszen az első pillanattól kezdve pörgős, lüktető mérkőzést játszott a Szegedi VSE és a Hódmezővásárhelyi FC. A hazaiak egy óriási kapufával nyitottak, a távoli átlövésbe Vaits is beleért, így landolt a labda a keresztlécen. Szinte a következő támadásból viszont megszerezte a vezetést a Vásárhely, egy labdaszerzés után két védőre vezethette rá Gréczi Márton, aki kivárt, beért a tizenhatoson belülre, majd elcsavarta a labdát a bal alsóba, 0–1. A folytatásban ugyan kezdeményezőbb volt az SZVSE, de a vásárhelyi védelem jól állt a lábán, a vendégek kontráiban pedig rendre ott volt a veszély. Még a szünet előtt megduplázta előnyét a HFC, egy bal oldali támadást követően Gréczi gurított vissza Siposnak, aki egy higgadt cselt követően, tíz méterről a rövidbe lőtt, 0–2.

HFC-öröm Szegeden: ötöt lőttek a kék-sárgák az SZVSE-stadionban.

Fotó: Gémes Sándor

Nem vett vissza a HFC

A szünetben hármat is cserélt az SZVSE, azonban hamar tovább nőtt a különbség. Egy villámgyors támadás alkalmával Guth maradt üresen a jobbszélen, majd a kapu felé tört, ahol két csapattárs is kísérte az akciót, és ugyan tovább tudta passzolni a labdát, de a kapujából kifutó Balogh elsodorta a vásárhelyiek játékosát, így Nagy Attila játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Tóth Péter magabiztosan lőtte a bal sarokba, 0–3. Sőt, néhány perccel később a vásárhelyiek támadója egy szöglet után fejjel is eredményes volt, 0–4, alig tíz perc alatt újabb két gólt szerzett a HFC.

Innentől sem vett vissza a tempóból a HFC, amely egy újabb mintaszerű kontrát fejezett be, a jobbról érkező labdát Gréczi kapásból, 13 méterről vágta a sarokba, megszerezve a vendégek ötödik találatát. Az őszi idény nagy részében szenvedő Hódmezővásárhelyi FC ezzel az utolsó két mérkőzésén kilenc gólt szerzett, és begyűjtötte szezonbeli második sikerét is. Energikus, felszabadult játékkal nyert tehát a vásárhelyi csapat az SZVSE pályán, a Vasutasok ezúttal a korábbi hetekkel ellentétben nem tudtak javítani egy vereséget követően, és hatodik alkalommal szenvedtek vereséget a bajnokságban. Az SZVSE legközelebb a Pénzügyőrhöz utazik, míg a Hódmezővásárhelyi FC a bajnoki aranyért küzdő Gyulai Termál FC-t fogadja.